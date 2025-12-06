Turquía - Venezuela
Maduro conversa con Erdogan y coinciden en restablecer la ruta aérea de Turkish en Venezuela
El país había suspendido las operaciones entre Caracas y Estambul a raíz de la advertencia sobre el espacio aéreo del país sudamericano por parte de Estados Unidos
Caracas
Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, acordaron en una conversación telefónica restablecer "a la brevedad" la ruta aérea de Turkish Airlines, que había suspendido las operaciones entre Caracas y Estambul a raíz de la advertencia sobre el espacio aéreo del país sudamericano por parte de Estados Unidos, informó este sábado el canciller venezolano, Yván Gil.
- La fotógrafa de Cáceres Queca Campillo, protagonista en Tele 5 a raíz del polémico libro del rey emérito
- Un hombre de 79 años se rompe la clavícula tras caerse en las escaleras de la calle Alzapiernas de Cáceres: 'De golpe empezaron a ir hacia atrás
- Tijeretazo a las cañas navideñas en Cáceres: dos horas menos, a petición de los propios hosteleros
- Tras el cierre de Superdroma y Droguería José Mari, las grandes cadenas concentran la venta de colonias de Reyes en Cáceres
- Marco pone luz a la Navidad en Plasencia, en una plaza Mayor abarrotada
- El SEPAD y Servicios Sociales tendrá nuevos puestos de trabajo de personal funcionario y laboral en Extremadura
- Nueva condena al ex alcalde de Trujillo: ocho meses sin carnet por conducir ebrio
- De boutique de Adolfo Domínguez a cuartel electoral de María Guardiola en el ‘Beverly Hills’ de Cáceres