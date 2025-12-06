En Michoacán
Al menos dos muertos y siete heridos por la explosión de una bomba en México
La detonación ha ocurrido cerca de un grupo de autodefensa civil contra los cárteles del estado
EP
Al menos dos personas han muerto y otras siete han resultado heridas por la explosión este sábado de una bomba en el estado de Michoacán (México), en el centro-oeste del país, según han anunciado las autoridades del país.
El Gabinete de Seguridad de México ha precisado que la explosión ha ocurrido a frente a las instalaciones de la llamada "Policía Comunitaria" de la localidad de Coahuayana, una organización civil de defensa frente a la actuación de los cárteles del narcotráfico.
La naturaleza de la explosión ha sido confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, que ha anunciado el inicio de una investigación de lo ocurrido.
A la espera de una versión oficial, fuentes del diario 'Proceso' apuntan a una represalia de los integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), después de que varios de sus líderes locales hayan sido capturados durante los últimos días en la zona.
- La fotógrafa de Cáceres Queca Campillo, protagonista en Tele 5 a raíz del polémico libro del rey emérito
- Un hombre de 79 años se rompe la clavícula tras caerse en las escaleras de la calle Alzapiernas de Cáceres: 'De golpe empezaron a ir hacia atrás
- Tijeretazo a las cañas navideñas en Cáceres: dos horas menos, a petición de los propios hosteleros
- Tras el cierre de Superdroma y Droguería José Mari, las grandes cadenas concentran la venta de colonias de Reyes en Cáceres
- Marco pone luz a la Navidad en Plasencia, en una plaza Mayor abarrotada
- El SEPAD y Servicios Sociales tendrá nuevos puestos de trabajo de personal funcionario y laboral en Extremadura
- Nueva condena al ex alcalde de Trujillo: ocho meses sin carnet por conducir ebrio
- De boutique de Adolfo Domínguez a cuartel electoral de María Guardiola en el ‘Beverly Hills’ de Cáceres