Polonia despliega aviones en su espacio aéreo ante un ataque a gran escala de Rusia en Ucrania

Las autoridades polacas han desplegado aviones de combate este sábado en su espacio aéreo como medida preventiva después de que las fuerzas rusas hayan lanzado un ataque a gran escala contra varias regiones ucranianas cercanas a la frontera.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia ha informado en un comunicado publicado en redes sociales que ha "movilizado" a sus fuerzas y ha puesto "en alerta los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar".

"Estas acciones son de carácter preventivo y están orientadas a asegurar y proteger el espacio aéreo, especialmente en zonas adyacentes a áreas amenazadas", ha indicado, agregando que las fuerzas polacas supervisan la situación actual y están "listas" para una "respuesta inmediata".

El Mando ha informado de que "no se ha observado ninguna violación del espacio aéreo polaco" y ha trasladado su agradecimiento a la OTAN, al Ejército del Aire Español y a las Fuerzas Armadas de República Checa por su "apoyo". Asimismo, ha agradecido a Alemania y Países Bajos su asistencia con los sistemas de defensa aérea.

La Fuerza Aérea de Ucrania han informado a primera hora de este sábado en su perfil de Telegram que Moscú ha lanzado un ataque combinado contra infraestructura crítica ucraniana y que los radares han detectado al menos 34 misiles de crucero, 17 misiles balísticos y más de 650 drones.

Al menos tres personas han resultado heridas en la región de Kiev como consecuencia de estos ataques, que han provocado además un aparatoso incendio en la estación ferroviaria de la localidad de Fastiv, según la Administración Militar Regional de Kiev.