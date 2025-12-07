Un año después su reapertura, Notre Dame supera en visitantes al Louvre y la torre Eiffel

Un año después de su gran reapertura, tras un colosal esfuerzo de restauración por el incendio que conmocionó a París y al mundo en 2019, la catedral de Notre Dame se ha convertido en el monumento más visitado de la capital francesa con 11 millones de visitantes, por encima del Louvre o la torre Eiffel.

Desde que el arzobispo Laurent Ulrich proclamara "¡Notre Dame, abre tus puertas!" en la noche del 7 de diciembre de 2024, en una solemne ceremonia con mandatarios de todo el mundo, la curiosidad por el renacimiento del templo junto al Sena ha llevado a algo más de 30.000 personas a traspasar su umbral cada día, llegados de todos los continentes, ya fuera por motivos religiosos o meramente turísticos.

Supone un incremento respecto a los alrededor de 9 millones de visitantes anuales que se estimaban para la catedral justo antes del incendio del 15 de abril de 2019, un siniestro que arrasó buena parte de su estructura y por el que aún se realizan trabajos, como atestiguan los andamios y grúas que la siguen flanqueando al cumplirse este aniversario.

"Es un icono de París (...) Está bonita. Es sencilla, a mí me ha recordado a la catedral de León por fuera", indicó a EFE María del Mar, una turista llegada de La Rioja (norte de España) que el viernes pasado se mostraba sobre todo sorprendida por no haber visto en el interior ninguna huella del fuego.

"Por dentro está preciosa, parece como si no hubiera pasado nada. Es al contrario, está espectacular", admiraba en el mismo sentido Ana, otra visitante llegada desde Murcia (sureste de España) con un grupo de amigos.

Y es que una de las cosas que llaman más la atención de la restauración, que implicó una limpieza profunda de las piedras para eliminar las sustancias cancerígenas de la carbonilla acumulada, es el aspecto diáfano de sus muros, favorecido por un nuevo sistema de iluminación.

Para experimentarlo en primera persona, Notre Dame propone dos tipos de acceso: la reserva previa de un horario específico en su página web o hacer la cola en la explanada de la catedral, algo que en los meses posteriores a la apertura se producía con lentitud, pero que ahora avanza con mucha agilidad, lo que favorece las visitas.

Dentro se acumulan multitudes, pero la experiencia no es "desagradable" y está todo bien "indicado", opinaba por su parte Virginia, otra turista igualmente de Murcia.

En especial teniendo en cuenta que es gratuita, precisó esta visitante española, algo que ya no ocurre en buena parte de las grandes catedrales de países como España. Y ello a pesar de las presiones para instaurar el pago de una entrada por parte de personalidades como la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati.

La Iglesia católica francesa, que prefiere mantenerlo como un sitio de acogida universal y abierto al mundo, se ha resistido a imponer este canon, incluso tras los elevados costes del proyecto de restauración, que el Estado presupuestó en 700 millones de euros.

La gratuidad explica en parte el éxito de visitantes, con cifras que ponen a Notre Dame por encima del resto de grandes atractivos monumentales de la ciudad de la luz, como la torre Eiffel (7 millones), el Palacio de Versalles (8,4 millones) o el museo del Louvre (casi 9).

De hecho, la ponen al mismo nivel que la Basílica de San Pedro en el Vaticano, con once millones. Pero aún está lejos del monumento más visitados del mundo, que es la Ciudad Prohibida de Pekín, con 17 millones de turistas anuales.

Además de los aspectos turísticos, en este primer aniversario Notre Dame también se enorgullece de haber retomado a pleno rendimiento la actividad religiosa.

En este año, según cifras facilitadas por la diócesis de París, se realizaron más de 1.600 celebraciones religiosas y 650 peregrinajes, con acontecimientos muy marcados como la primera misa del Gallo tras el incendio, la pasada Nochebuena, o los ritos por la muerte del papa Francisco y la pontificación de León XIV.