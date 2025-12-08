Netanyahu y Trump se reunirán el 29 de diciembre para discutir el plan de paz sobre Gaza

El Gobierno de Israel ha confirmado que el primer ministro Benjamin Netanyahu se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 29 de diciembre para tratar la evolución del plan de paz para la Franja de Gaza.

El acuerdo ahora mismo se enfrenta a un momento especialmente crucial: Hamás denuncia que Israel ha incumplido constantemente el alto el fuego pactado en octubre con ataques que han costado las vidas de más de 350 palestinos, mientras que el Gobierno israelí se ha negado a abandonar sus posiciones en el interior del enclave hasta que Hamás no entregue los restos del último rehén y se desarme.

Hamás ha contemplado la lejana posibilidad de admitir este último aspecto pero primero quiere que se concrete el despliegue de una fuerza internacional de seguridad en Gaza que vaya retirando paulatinamente a las fuerzas israelíes.

En este contexto, el portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, ha confirmado la cita para el lunes, 29 de diciembre, en la que Trump y Netanyahu "discutirán los futuros pasos y fases, así como la fuerza internacional de estabilización", recoge el diario israelí 'Times of Israel'.

El Gobierno no ha querido confirmar otros aspectos como los divulgados por el canal N12 de la televisión israelí, que habla de un viaje de ocho días con hasta dos reuniones entre Netanyahu y Trump durante la visita del primer ministro israelí, que tendría lugar en la propiedad de Trump en Mar-a-Lago en Florida.

Washington estaba trabajando intensamente para que el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, también pudiera asistir al encuentro, como mediador internacional y vecino de Gaza. Durante su visita de ocho días, el primer ministro israelí también se reuniría con el vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, de nuevo según el canal 12.