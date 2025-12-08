Los sirios celebran el primer año de la caída de Bashar al Asad

Decenas de miles de personas salieron este lunes a las calles de Damasco, en Siria, para conmemorar el primer aniversario de la caída del dictador Bashar el Asad, en un ambiente marcado por la celebración y el júbilo popular. El nuevo dirigente sirio, Ahmed al Sharaa, llamó a la población a unir sus esfuerzos para reconstruir un país devastado por varios años de guerra civil. Las concentraciones han tenido lugar en Damasco y otras ciudades del país, coincidiendo con varios desfiles militares organizados por las nuevas autoridades, encabezadas por el líder de Hayat Tahrir al Sham (HTS), Ahmed al Shara.

La enviada especial adjunta de la ONU para Siria, Najat Rochdi, pidió a la comunidad internacional centrar sus esfuerzos en resolver la cuestión de los desaparecidos y facilitar el regreso de los refugiados, en el marco de una transición política compleja y las tensiones existentes en todo Oriente Próximo. Rochdi destacó la importancia de que las familias de los desaparecidos durante la dictadura reciban finalmente "las respuestas, el apoyo y la dignidad que les ha sido negados durante tanto tiempo". Al mismo tiempo, señaló que el apoyo a los refugiados sirios que quieran regresar a su hogar debe darse con ayuda "práctica y concreta" y su acogida de una forma que "respete su dignidad y sus derechos". "Los sirios todavía cargan el peso de un pasado doloroso mientras comienzan a navegar las etapas iniciales de una transición política compleja", apuntó Rochdi mediante un comunicado.

El principal desfile militar tuvo lugar este lunes en la autovía de Meze, en Damasco, a donde se ha desplazado el propio Al Shara junto a varios ministros para presenciar las celebraciones, a las que se han sumado miles de personas ondeando la nueva bandera del país, según ha informado la cadena de televisión siria Syria TV. Estos desfiles han tenido lugar también en las provincias de Homs, Hama, Alepo, Idlib y Latakia, con el despliegue de helicópteros y paracaidistas, horas después de que el presidente de transición diera un discurso desde la Mezquita de los Omeyas de Damasco en el que prometió "reconstruir Siria como una nación fuerte".

Por su parte, el ministro del Interior sirio, Anas Jatab, ha afirmado que el país "se encuentra ante la historia" para "escribir una nueva página". "El amanecer de la liberación ha surgido después de la oscuridad a través de grandes sacrificios y hechos heroicos que no se borrarán de la memoria", ha apuntado en un mensaje en su cuenta en la red social X. "En este glorioso día, os felicitamos por esta victoria y felicitamos a Siria por su regreso a su antigua gloria. Es un día de alegría y orgullo, pero debemos darnos cuenta de que la liberación no es el final, sino el comienzo de la batalla de la construcción", ha señalado, al tiempo que ha pedido "máxima conciencia y responsabilidad" frente a la "gran obligación nacional" en el marco de la transición.

La huida de Al Assad tuvo lugar después de casi 14 años de una guerra desatada por su cruenta represión de las protestas prodemocráticas al hilo de la 'Primavera Árabe'. El presidente de transición ha prometido tras su llegada al poder trabajar para acelerar la reconstrucción y reactivar la economía, sumida en una grave crisis.

Las celebraciones

Grandes grupos de ciudadanos con bengalas y banderas de la nueva Siria fueron llegando al centro de Damasco, a las inmediaciones de la plaza de los Omeyas, a lo largo de la mañana para conmemorar el derrocamiento de Al Asad el 8 de diciembre de 2024, fecha que marcaron con gritos de júbilo y bailes mientras sonaba música en la icónica ubicación capitalina. En anticipación de un desfile militar organizado para la ocasión, alrededor de una decena de parapentistas motorizados sobrevolaron varias veces la plaza con banderas sirias y helicópteros lanzaron papeles con el mensaje: 'La victoria es una promesa de lealtad a los mártires que renovamos cada año".

El desfile militar pasó finalmente por la zona después de haber recorrido la autopista de Mezzeh. En varios otros puntos de su trayecto, también se congregaron más grupos de ciudadanos para acompañar el paso de las formaciones de soldados, en un evento organizado por el Ministerio de Defensa y que arrancó en presencia del presidente sirio, Ahmed al Sharaa, entre otros altos cargos del Estado.

Según los medios estatales sirios, también salieron desfiles militares a las calles de Deraa (sur), Alepo (noroeste) o Duma, un antiguo bastión opositor a las afueras de la capital conocido por la crudeza de la violencia sufrida a manos del anterior régimen, que incluyó ataques químicos. Al Sharaa dedicó sus primeras palabras de la jornada durante un rezo en la capital a prometer la reconstrucción del país y a lanzar un llamamiento a la población para que ayuden a apuntalar la estabilidad, aunque su discurso principal está previsto para bien entrada la tarde. Las nuevas autoridades sirias habían organizado desde exhibiciones hasta conciertos para conmemorar el derrocamiento de Al Asad, cuya familia había permanecido en el poder durante más de 50 años consecutivos, en los que fueron acusados de innumerables violaciones de los derechos humanos.