Un terremoto de magnitud 7,6 sacude el norte de Japón y activa la alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este lunes el norte de Japón, por el que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) declaró la alerta por tsunami de hasta tres metros, urgiendo a evacuar a más de 13.000 personas sin que se informase de víctimas ni daños materiales remarcables. El temblor se produjo a las 23:15 hora local (14:15 GMT) frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad, de acuerdo con las autoridades.

El seísmo alcanzó en la ciudad de Hachinohe el nivel 6 superior en la estaca sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, así como el nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami. El terremoto se notó en buena parte del territorio, desde el norte al centro y este del país, incluida Tokio, donde alcanzó el nivel 2 en la escala sísmica nacional.

La JMA activó una alerta de tsunami de hasta 3 metros de altura para las costas de la prefectura de Aomori, la vecina Iwate y la punta sur de la isla de Hokkaido, la más septentrional del archipiélago. También se activó la alerta de tsunami de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima, así como para las costas del sur de Hokkaido, y una alerta menor por posibles cambios en el nivel de la marea en la totalidad de las costas del Pacífico del territorio, donde las autoridades instaron a alejarse de la costa. Más de 13.000 personas en las prefecturas de Hokkaido, Iwate y Miyagi fueron instadas a evacuar a refugios ante los riesgos del tsunami, según los datos iniciales de las autoridades.

Pese a la potencia importante del Terremoto, la profundidad del epicentro ha sido crucial para mitigar los efectos en la superficie. Según los últimos datos, la mayor intensidad sísmica se registró en la región de Sanya-Kamikita de la prefectura de Aomori. Según la Agencia Meteorológica de Japón , se observó una ola de tsunami de 40 centímetros en la ciudad de Mutsu, prefectura de Aomori, alrededor de las 11:43 p. m.

La ola máxima prevista sería del orden de los tres metros de altura en algunas zonas de la costa del Pacífico. En el mar de Japón, la altura máxima prevista era de un metro. La mayor intensidad sísmica se percibió en la prefectura de Aomori, en la ciudad de Oirase y en Hashikami. En Noheji, pueblo de Tohoku, pueblo de Gonohe, pueblo de Nanbu, ciudad de Mutsu, pueblo de Higashidori, la intensidad bajó a 5.