El Jefe del Estado mayor ruso inspecciona la agrupación militar Centro que combate en Ucrania

El jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, efectuó hoy una visita de inspección al puesto de mando de la agrupación militar Centro, que combate en la ciudad ucraniana de Mirnograd y en el sector del frente de Dnipropetrovsk.

"El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia y primer viceministro de Defensa, general de Ejército Valeri Guerásimov, inspeccionó el cumplimiento de las misiones de combate por parte de las unidades de la agrupación militar Centro", informó en Telegram el mando castrense ruso, que publicó un vídeo de la visita.

Según Defensa, durante la inspección Guerásimov destacó que "tras la liberación de la ciudad de Krasnoarméisk (nombre ruso de Pokrovsk) por parte de las unidades del segundo ejército, la principal misión de la agrupación Centro es la aniquilación de las fuerzas del Ejército ucraniano rodeadas en Dimitrov (nombre ruso de Mirnograd)".