Trump asalta con saña a Europa y sus líderes: “Son débiles. No saben qué hacer”

La embestida de Donald Trump contra Europa se recrudece y eleva la amenaza de que la brecha creciente entre aliados derive en una ruptura. Días después de presentar la polémica y provocadora Estrategia de Seguridad Nacional en la que Washington acusa a la Unión Europea de “socavar la libertad política” y “obstaculizar la libertad de expresión y en la que apoya expresamente a los partidos de extrema derecha en el Viejo Continente, el presidente de Estados Unidos ha definido Europa como un grupo de naciones “en decadencia” y con líderes “débiles” que “quieren ser políticamente correctos”.

El último virulento ataque ha llegado en una entrevista con 'Politico', realizada el lunes pero publicada este martes. En esa conversación, el republicano se muestra convencido de que Europa y los líderes europeos “no saben qué hacer”.

Trump dice que se lleva “bien” con todos los líderes europeos actuales, que los conoce y le gustan, incluso define algunos como “amigos”. Pero luego dice que hay algunos “inteligentes” y otros “estúpidos”. Y resume: “No están haciendo un buen trabajo, Europa no está haciendo un buen trabajo en muchos sentidos”.

Inmigración e insultos

Como en la controvertida Estrategia de Seguridad Nacional y en la postura que ha reforzado desde que volvió a la presidencia, Trump se lanza con particular dureza a la cuestión de la inmigración. Señala a Europa, igual que hace la ultraderecha europea, por la supuesta falta de controles y por lo que dice que representa de amenaza para la civilización occidental.

“Si sigue por el camino que va… Muchos de esos países no serán naciones viables”, afirma el presidente, que declara que la política de inmigración europea "es un desastre” antes de criticar metrópolis como París o Londres.“

Adoraba París pero es un sitio muy distinto al que era”, dice Trump, que hace el mismo argumento con la capital del Reino Unido pero ataca con especial saña y racismo al alcalde londinense, Sadiq Khan, que es musulmán. Lo tilda de “horrible, incompetente, mezquino” y “asqueroso”.

La guerra en Ucrania

Tras casi 11 meses de presidencia en los que no ha conseguido cumplir la promesa de frenar rápidamente la guerra abierta por Rusia en Ucrania, y cuando su última propuesta para un acuerdo de paz en ese conflicto le alinea de nuevo con posturas y reclamaciones de Vladímir Putin, el presidente estadounidense sigue en la entrevista sin dar garantías de mantener el apoyo a Kiev.

Una vez más, reitera su posición de que Rusia está en una posición de fortaleza favorable para ganar. La guerra, dice, “es un gran problema para Europa, y no lo están manejando bien”. “Hablan mucho. Y no producen” resultados, dice el mandatario respecto al conflicto.