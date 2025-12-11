Dimite el Gobierno de Bulgaria tras las manifestaciones multitudinarias entre acusaciones de corrupción

El primer ministro de Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, anunció este jueves en el Parlamento la dimisión de su Gobierno tripartito encabezado por los conservadores después de unas protestas multitudinarias anoche en las que decenas de miles de ciudadanos exigieron su renuncia entre acusaciones de corrupción

"Hemos oído la voz de la sociedad", afirmó el primer ministro, cuyo gobierno asumió el poder en enero y estaba formado por el conservador GERB, el Partido Socialista Búlgaro (BSP) y el populista ITN.

La dimisión se anunció poco antes de votarse una moción de censura contra el Gobierno, la sexta desde que asumió el poder el pasado 15 de enero.

"No dudamos de que el Gobierno superaría la próxima moción de censura. Pero para nosotros, las decisiones del Parlamento tienen sentido cuando expresan la voluntad del pueblo soberano", argumentó Zhelyazkov su dimisión.

La caída del Gobierno se produce poco antes de que Bulgaria ponga en circulación el euro el primero de enero y tras unas protestas que surgieron por el rechazo al primer presupuesto estatal realizado con la moneda única.

La semana pasada, el Gobierno retiró su proyecto de presupuesto para 2026, que contemplaba subidas de impuestos, cotizaciones y diversas tasas, tras las protestas y las críticas de la oposición.

7 elecciones nacionales en 4 años

Pese a la retirada del plan presupuestario, las protestas continuaron en un país que ha celebrado siete elecciones nacionales en los últimos cuatro años -las últimas en octubre de 2024- en medio de profundas divisiones políticas y sociales.

La protesta de anoche, la tercera en los últimos días convocada por el opositor partido europeísta PP-DB, reunió a numerosos jóvenes y exigió la dimisión del Ejecutivo y la convocatoria de nuevas elecciones, que serían las octavas desde 2021.

La ira de muchos manifestantes se dirigió especialmente contra el exprimer ministro Boiko Borisov, líder del GERB, y contra el oligarca Delyan Peevski -sancionado por EE.UU. y el Reino Unido por corrupción- cuyo minoritario partido DPS-Nuevo Comienzo proporciona un apoyo clave que permitía gobernar al tripartito, que no cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento.

Aunque ni Borisov ni Peevski forman parte del gabinete, ambos ejercen una influencia decisiva en la toma de decisiones del Ejecutivo de Zhelyazkov, según todos los analistas.

Numerosos politólogos búlgaros sostienen que Peevski tiene una gran influencia además en el sistema judicial, los servicios de seguridad, buena parte de los medios y otros sectores estratégicos de la economía del país más pobre de la UE.

"¡Dimisión! Fuera Peevski y Borisov del poder", fue el lema de la marcha, que contó con una gran participación de estudiantes, que proyectaron con luz lemas como "La mafia fuera del poder" en la fachada de la sede del Gobierno.

Una encuesta publicada este jueves mostró que las protestas han erosionado el apoyo al GERB, vencedor en las últimas elecciones, y el 82 % de los encuestados reclamó un cambio en el modelo de gobierno, incluida una renovación de líderes y un sistema judicial más eficaz.

Según el más reciente índice de percepción de corrupción de la organización Transparencia Internacional (TI), Bulgaria ocupa el penúltimo lugar entre los más bajos de la UE, solo por delante de Hungría.