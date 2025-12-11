Zelenski desvela que EEUU propone una "zona económica libre" y sin tropas en el este de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, desveló este jueves que Estados Unidos propone la retirada del ejército ucraniano de los territorios que aún controla en la región oriental de Donetsk y la creación, en su lugar, de una "zona económica libre" y desmilitarizada. "[Los estadounidenses] ven a las fuerzas ucranianas abandonar el territorio de la región de Donetsk, y el supuesto compromiso es que las fuerzas rusas no entren en este territorio (...) al que ya denominan 'zona económica libre'", dijo Zelenski a los periodistas en Kiev.

Donetsk, en el centro del debate

El mandatario ucraniano señaló que Washington sigue presionando a Kiev para que haga grandes concesiones territoriales a Rusia con el fin de poner fin al conflicto. La contienda empezó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y ya ha causado la muerte de decenas de miles de personas. La región de Donetsk se ha convertido en uno de los principales puntos de discordia en las conversaciones con los emisarios de Donald Trump y las férreas posiciones rusas en la negociación.

Nueva versión de la propuesta de paz

Zelenski ha entregado ya a EEUU una nueva versión del borrador del acuerdo de paz que presentó Trump (el de 28 puntos) y ha defendido que cualquier decisión que afecte a la soberanía de los territorios del este del país actualmente ocupados por Rusia se dirima en un referéndum. El plan presentado por Ucrania ha contado con el punto de vista de Europa: "No es un plan definitivo, es una reacción a lo que recibimos, a las condiciones previas", ha matizado el presidente ucraniano en un encuentro con la prensa en Kiev.

El Donbás, la exigencia de Putin

El principal obstáculo en estos momentos es la región del Donbás. "Los rusos quieren todo el Donbás, pero nosotros, por supuesto, no lo aceptamos", ha señalado Zelenski, quien ha explicado que muchos de los asuntos a tratar aún dependen de cómo se desarrollen los 20 puntos de la nueva propuesta de acuerdo de paz.

Petición de referéndum

En lo que respecta a la soberanía de los territorios ocupados por Rusia, Zelenski ha defendido la necesidad de que se escuche la opinión del pueblo de Ucrania, ya sea a través de elecciones o de un referéndum. "Tenemos dos puntos clave de discordia: el territorio de Donetsk y todo lo relacionado con él, y la central nuclear de Zaporiyia. Estos son los dos temas que seguimos debatiendo", declaró Zelenski en una rueda de prensa.

La mediación de EEUU, imprescindible

Zelenski considera que la única forma de que Rusia acepte el alto el fuego que pedía Kiev para empezar a negociar es que se firme el acuerdo marco de paz que promueva EEUU. "Después de múltiples conversaciones con la parte rusa, EEUU considera que un alto el fuego completo solo puede darse con la firma de un acuerdo marco", dijo Zelenski. El presidente ucraniano añadió que los rusos no bajarán las armas si no hay acuerdo. "Nuestra posición no ha cambiado. Creemos que se necesita un alto el fuego. Pero después de recibir estas informaciones, la única opción es la firma de un acuerdo marco", remachó.

El apoyo de Europa

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este jueves que aspira a que el presidente de EEUU, Donald Trump, asista en persona a una nueva cumbre sobre Ucrania prevista para la semana que viene en Berlín en la que participarán los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido. Los principales países europeos tratan de arropar a Ucrania para evitar que Kiev tenga que renunciar a un territorio que no ha perdido en el campo de batalla como cesión para lograr la paz, como demanda Rusia.