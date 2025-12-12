Pederastia y poder
Los demócratas publican 19 fotos de Epstein con Trump, Clinton, Bannon, Woody Allen, Bill Gates y otras celebridades
Las imágenes, que no son parte de los materiales que por ley se tienen que desclasificar antes del 19 de diciembre, incluyen juguetes sexuales empleados en prácticas de dominación
Los demócratas no dejan que el ‘caso Epstein’ desaparezca del foco público, ni siquiera mientras se espera a la publicación de material de las investigaciones sobre el pederasta que va a tener que desclasificarse antes del 19 de diciembre según una ley que se vio empujado a firmar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Para mantener esa atención, y nueve días después de publicar imágenes de la isla privada en el Caribe, los demócratas que se sientan en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han hecho públicas este viernes 19 imágenes, de más de 95.000 que han dicho haber recibido de los herederos de Jeffrey Epstein.
En ellas se ve al financiero y abusador sexual con Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson, Woody Allen y otros personajes poderosos, incluyendo Larry Summers, expresidente de Harvard y asesor de Clinton y Barack Obama, o Andrés, en el momento de las imágenes Príncipe de Inglaterra.
“Estas imágenes inquietantes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo”, han escrito los demócratas del comité en su cuenta en X, donde han colgado también una carpeta para poder descargar las fotos.
Las imágenes no muestran ninguna actividad criminal pero reconfirman las estrechas relaciones que mantuvieron los ricos y poderosos con Epstein, un inversor que en 2019 se quitó la vida en una celda tras ser imputado con cargos federales por una trama de explotación sexual de mujeres jóvenes y menores.
Entre esas élites que frecuentaban a Epstein se cuenta el actual presidente de EEUU, que aparece en tres de las fotos, que no son las únicas imágenes vinculadas a él. Otra de las instantáneas retrata el “condón Trump”, que se vendía por 4,50 dólares y empaquetado en una funda de papel roja con una ilustración de Trump y la frase “¡soy enoooorme!”.
Hay también tres imágenes de diversos juguetes sexuales, incluyendo algunos que se emplean en prácticas de dominación.
Suscríbete para seguir leyendo
- La importancia de la educación: una profesora jubilada cacereña destaca el refugio que encontró una alumna en el instituto
- Extremadura abre el plazo para solicitar las ayudas de 40 euros al mes para estudiar inglés por las tardes
- Cáceres se prepara para rugir de solidaridad con la gran Papanoelada Motera 2025
- El complejo Tuareg, un espacio familiar en Cáceres que espera un 'pequeño empujón' para atraer más congresos
- Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
- Una tesis reveló que 'Mayéutica' de Robe escondía una sinfonía secreta sobre el autoconocimiento
- Plasencia podría acoger en los próximos días un acto de despedida a Robe
- El Langui, la estrella que ofrecerá un concierto gratuito en Cáceres la próxima semana