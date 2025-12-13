Camboya cierra su frontera con Tailandia a pocas horas del posible comienzo del alto el fuego

El Ministerio del Interior de Camboya ha anunciado este sábado la suspensión de todos los pasos fronterizos con Tailandia tras denunciar nuevos bombardeos del país vecino a pesar de que la mediación malasia ha presentado una oferta para un alto el fuego a partir de las 22.00, hora local (las 16.00 en España peninsular y Baleares).

El anuncio ha sido realizado por un portavoz del Ministerio durante su rueda de prensa diaria, recogida en la página de Facebook de la cartera. El cierre se aplica a "todos los puntos de entrada y salida del país" y entra en vigor con "carácter inmediato".

Hace solo unas horas, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim anunciaba la propuesta de alto el fuego en su página de Facebook que las conversaciones telefónicas que había emprendido por separado con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y el primer ministro camboyano, Hun Manet.

"Durante estas conversaciones, transmití la profunda preocupación de Malasia por la situación e insté a ambas partes a ejercer la máxima moderación, cesar todas las hostilidades y abstenerse de cualquier acción militar, incluido el uso de la fuerza o el avance de unidades armadas, a partir del 13 de diciembre de 2025 a las 22.00", ha indicado Ibrahim.

El primer ministro malasio también ha solicitado el despliegue del Equipo de Observadores de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, dirigido por el jefe del Ejército de Malasia, el general Nizam bin Jaffar, "para supervisar la evolución de la situación sobre el terreno" junto a una valoración por satélite del Ejército de EEUU.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Camboya ha denunciado que Tailandia todavía está atacando el territorio. En su último balance, el Minsterio habla de bombardeos al norte de Meanchey, incluyendo los templos de Ta Moan, Ta Krabey, Khnar y Thmar Daun, y frente al templo de Preah Vihear, sobre las 17.00, hora local (las 10.00 en España peninsular y Baleares).