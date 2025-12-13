Benin
Detenido el destacado opositor beninés Candide Azzanai tras el fallido golpe de Estado de la semana pasada
Un tribunal admite órdenes de arresto internacionales para otros dos importantes críticos del presidente Talon
EP
Las autoridades beninesas han detenido en las últimas horas al destacado opositor y ex viceministro de Defensa Candide Azzanai y emitido dos órdenes de busca y captura contra otros dos importantes críticos del Gobierno en medio de la tensión reinante tras el fallido golpe de Estado del pasado fin de semana en el país africano.
Azzanai es el presidente del partido Restaurar la Esperanza y ha sido detenido durante un mitin de su partido, según han podido confirmar fuentes judiciales al diario nacional 'La Nation', así como a la emisora Radio France Internationale.
La fuente del medio francés ha comentado que Azzanai ha sido detenido por " conspiración contra la autoridad del Estado e incitación a la rebelión", sin dar más detalles del asunto.
También en las últimas horas se ha sabido que el tribunal encargado de juzgar los delitos contra la seguridad del Estado, el CRIET, ha admitido orden de busca y captura para el influencer Kémi Seba, conocido por su afinidad con las juntas militares y defensor de la presencia rusa en el continente africano, y el también opositor Sabi Sira Korogoné, por su presunta desestabilización del orden constitucional.
Los acontecimientos de la asonada se precipitaron alrededor de las 02.00 de la madrugada del domingo, cuando los golpistas, que tenían su base de operaciones en el cuartel de Togbin, en las inmediaciones de la principal ciudad del país, Cotonú, comenzaron la operación intentando capturar a altos cargos del Ejército.
El grupo llegó incluso a tomar la televisión pública para declarar la destitución del presidente del país, Patrice Talon, pero la intervención de las fuerzas de seguridad, con la ayuda de la aviación nigeriana y la Inteligencia francesa terminaron por desarticular la operación en cuestión de horas.
