EEUU
Reportan un tiroteo activo en un campus de la prestigiosa Universidad de Brown, en Rhode Island
Redacción
La Universidad de Brown, una de las ocho instituciones privadas que integran la élite académica de la Ivy League, informó este sábado de la existencia de un tiroteo activo en su campus de Providence, en el estado de Rhode Island.
Los estudiantes han recibido un mensaje de alerta de la universidad en el que advertía de un tiroteo en el campus de ingeniería y recomendaba permanecer escondidos, con las puertas cerradas y los teléfonos en silencio hasta nuevo aviso.
La policía de Providence, ciudad donde se ubica la Universidad de Brown, ha confirmado la presencia de un amplio operativo de agentes y servicios de emergencia en la zona y ha recomendado a la población mantenerse alejada del campus.
- Cáceres se prepara para rugir de solidaridad con la gran Papanoelada Motera 2025
- Cáceres instalará una gran cubierta textil para reducir el calor en una de sus calles más transitadas
- La importancia de la educación: una profesora jubilada cacereña destaca el refugio que encontró una alumna en el instituto
- Luz verde al proyecto que cambiará para siempre el antiguo hospital de la Montaña de Cáceres
- Los últimos vecinos de Alto de Fuente Fría en Cáceres rechazan Aldea Moret como alternativa de vivienda
- Extremadura abre el plazo para solicitar las ayudas de 40 euros al mes para estudiar inglés por las tardes
- Fernando López Rodríguez, catedrático de la UEx: 'Extremadura produce perfectamente la energía de Madrid y, ¿qué recibimos por ello? Nada
- Hallado el cadáver del hombre desaparecido en Conquista del Guadiana