Francia pide que se aplace la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

Francia pidió este domingo que se aplace la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, prevista el próximo día 20 en Brasil, y continúen las negociaciones sobre medidas de protección "legítimas" de la agricultura europea.

"Con la cumbre del Mercosur prevista para el 20 de diciembre, es evidente en este contexto que no se dan las condiciones para que el Consejo de la UE vote sobre la autorización de la firma del acuerdo", dijo el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, en un comunicado cuatro días antes de que se reúnan en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en su última reunión del año.

Y añadió: "Francia solo puede emitir una declaración definitiva basada en elementos concretos, precisos y operativos, no en meros anuncios. Por ello, Francia solicita que se aplacen los plazos de diciembre para que los trabajos puedan continuar y se garanticen las medidas de protección legítimas para nuestra agricultura europea".

Crisis por la dematosis nodular en Francia

Los agricultores franceses, en pie de guerra en este momento contra la normativa que obliga a sacrificar los rebaños bovinos en los que se detecte algún caso de dermatosis nodular contagiosa, denuncian vigorosamente también el acuerdo de libre comercio con el Mercosur por temor a la llegada de productos sudamericanos más baratos gracias a unas normas menos estrictas que las europeas.

Pese a reconocer que la Comisión Europea escuchó las preocupaciones de Francia y otros socios de la UE sobre el acuerdo con Mercosur, y propuso salvaguardas, Lecornu dijo que estos "avances aún están incompletos y deben finalizarse e implementarse de forma sólida y eficaz para obtener resultados y evaluar plenamente su impacto".

En octubre, la Comisión Europea presentó una propuesta de salvaguardias agrícolas para complementar el acuerdo de libre comercio con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que está siendo negociado desde hace un cuarto de siglo.

Las condiciones de Francia

Francia ha establecido tres condiciones para su acuerdo al pacto con Mercosur: cláusulas de salvaguardia sólidas y operativas, sobre las que el Parlamento Europeo votará este martes; medidas similares para proteger a los ciudadanos y garantizar una competencia leal aplicando las mismas normas a los productos importados que a los productos europeos; y controles a las importaciones.

"Desde la conclusión de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur en Montevideo en diciembre de 2024, Francia ha declarado claramente que el acuerdo comercial y de asociación presentado por la Comisión Europea es inaceptable en su forma actual, ya que la agricultura y la protección del consumidor no pueden considerarse moneda de cambio", recordó Lecornu.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, tenían previsto viajar a Brasil el 20 de diciembre para la firma del polémico acuerdo, tras obtener el visto bueno del pleno del Parlamento y el mandato de los Veintisiete.

En defensa también de una PAC "sólida"

En términos más generales, Francia seguirá defendiendo "firmemente" sus intereses agrícolas, tanto en relación con el acuerdo propuesto entre la UE y el Mercosur como con la Política Agrícola Común (PAC) en el próximo marco financiero plurianual de la UE para el período 2028-2034, subrayó Lécornu.

En este sentido, el primer ministro afirmó que su Gobierno está decidido a garantizar que "los recursos asignados sean proporcionales a sus ambiciones de soberanía agrícola y alimentaria, a mantener la financiación asignada a Francia, a rechazar cualquier renacionalización y a preservar el carácter verdaderamente común de la PAC".

"La preservación de la competencia leal y la competitividad de nuestros sectores agrícolas también se defenderá en relación con las medidas relacionadas con la disponibilidad de fertilizantes asequibles y la protección contra la fuga de carbono", añadió.

Lecornu subrayó además que el presidente francés, Emmanuel Macron, y su Gobierno seguirán defendiendo "una PAC sólida en Francia y en Europa, para garantizar una producción justa y condiciones competitivas, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la soberanía agrícola y alimentaria". "Francia no comprometerá su condición de gran potencia agrícola: se trata de una prioridad estratégica", remarcó Lecornu.