Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Orbán, sobre la inmovilización de activos rusos por parte de la UE: "Es una declaración de guerra"

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha tildado este sábado el acuerdo de la Unión Europea para la inmovilización de activos rusos congelados de "declaración de guerra" por parte de los 27 y ha reprochado a Bruselas que esta acción no hará sino alargar la guerra en Ucrania.

"Eludiendo a Hungría y violando la legislación europea a plena luz del día, los bruselenses están intentando confiscar los activos rusos congelados: una declaración de guerra. Mientras tanto, exigen 135.000 millones de euros más a los Estados miembros para alimentar el conflicto", ha expresado el mandatario húngaro, asegurando que "Hungría no participará en esta retorcida estrategia bruselense".