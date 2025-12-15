Desastre natural
Suben a 37 los fallecidos por las lluvias torrenciales en el suroeste de Marruecos
Las calles de Safi se han transformado en ríos, los comercios están anegados y los coches arrastrados por las aguas
EFE
El número de muertos por las inundaciones ocurridas el domingo en la provincia costera de Safi, en el suroeste de Marruecos, a causa de las lluvias torrenciales aumentó a 37. Las autoridades locales han informado de que las lluvias tormentosas excepcionales, registradas en un corto período de tiempo (una hora), provocaron además al menos 14 heridos que reciben atención médica en el Hospital Mohammed V de Safi, dos de ellos en cuidados intensivos.
La nota añade que los servicios de Protección Civil continúan las operaciones de rastreo sobre el terreno, búsqueda, rescate y prestación de asistencia a la población afectada por las inundaciones, que provocaron la suspensión de las clases este lunes en la provincia. Asimismo, subraya la necesidad de "elevar el nivel de vigilancia y adoptar el máximo grado de precaución y prudencia", ante las fuertes variaciones climáticas que conoce el país.
Imágenes difundidas el domingo por medios digitales locales y a través de las redes sociales muestran calles en Safi transformadas en ríos, comercios anegados y vehículos arrastrados por las aguas.
Alertas de nivel naranja
La Dirección General marroquí de Meteorología emitió varias alertas de nivel naranja por nevadas y lluvias intensas acompañadas de tormentas en varias provincias del país entre el domingo y el miércoles próximo.
Están previstas precipitaciones superiores a 60 milímetros, acompañadas de fuerte viento, en varias provincias del país, y nevadas, con acumulaciones de hasta 60 centímetros, en zonas montañosas.
- Luis Rodríguez, de Cáceres y con solo 18 años, se hace autónomo y reabre la tienda Montepicaza de Don Benito
- El PP extremeño gana en votos, el PSOE toca suelo y el apoyo de los jóvenes impulsa a Vox
- Plasencia se prepara para una masiva llegada de seguidores para despedir a Robe
- La ‘Beverly Hills’ de Cáceres ya no para: el eje donde siempre hay un negocio nuevo
- Lágrimas, colas kilométricas, 'Los Robe' y Manolo Chinato en directo, en el adiós al músico en Plasencia
- El último adiós a Robe en Plasencia: 'Todas las etapas de mi vida han sido un álbum suyo
- La churrería La Placentina de Plasencia dice adiós, tras 73 años de trabajo
- Las máquinas que estaban construyendo el puente de Cedillo (Cáceres) se retiran porque falta una firma de Óscar Puente y la obra se vuelve a retrasar