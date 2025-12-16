EEUU ataca otras tres embarcaciones en el Pacífico

Estados Unidos realizó este lunes tres ataques contra tres embarcaciones supuestamente operadas por narcotraficantes en el Pacífico Oriental, cerca de Colombia, en el marco del operativo 'Lanza del Sur'.

Durante los ataques fueron abatidos ocho tripulantes, de acuerdo con una publicación del Comando sur en su cuenta de X donde adjuntó el video del operativo ordenado por el secretario de Guerra Pete Hegseth. La inteligencia militar confirmó que las embarcaciones se desplazaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban activamente en el transporte de drogas y armamento.

Según la oficina de la Fuerza de Tarea, esta operación forma parte de la operación 'Lanza del Sur', cuyo objetivo estratégico es interrumpir el flujo de narcóticos y neutralizar amenazas terroristas que utilizan rutas marítimas para sus actividades ilícitas.

El nuevo ataque se da bajo un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en repetidas ocasiones que iniciará operativos en tierra en Venezuela justificado en erradicar las operaciones de narcotráfico. La semana pasada, Trump aseguró que el presidente colombiano, Gustavo Petro, era el "siguiente", en referencia a la estrategia de presión que realiza contra el venezolano Nicolas Maduro.

El despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales ha dejado más de 26 embarcaciones destruidas y unos 90 asesinados.