Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El Kremlin rechaza la tregua navideña propuesta por Merz y apoyada por Zelenski
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania y el Consejo de Europa firman crear una comisión para pedir indemnizaciones de guerra a Rusia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha participado este martes en La Haya en la firma de un acuerdo con el Consejo de Europa para la creación de una comisión internacional con la que reclamar indemnizaciones a Rusia por los daños causados durante estos casi cuatro años de guerra.
Zelenski ha celebrado la firma del acuerdo aunque también ha lamentado que tanto esta como otros iniciativas llegan tarde. "Deberían haber comenzado hace mucho tiempo, al menos en 2014", ha dicho, en alusión a la guerra en el Donbás y la anexión por parte de Moscú de la península de Crimea.
Así, ha subrayado la necesidad de que este mecanismo no solo comience a funcionar cuanto antes, sino que además cuente con el apoyo internacional suficiente "para que la gente pueda sentir realmente que cualquier tipo de daño causado por la guerra puede ser compensado".
Un militar detenido en Canadá por supuestamente espiar para Ucrania
Un militar canadiense detenido la semana pasada por supuestamente entregar información confidencial a un país extranjero espiaba para Ucrania, según señaló este martes el periódico The Globe and Mail.
El suboficial mayor Matthew Robar fue arrestado por las autoridades militares canadienses y acusado de proporcionar información secreta a un país extranjero, aunque en el momento de su detención no se identificó el país.
Robar, especializado en contrainteligencia, compareció el lunes ante un tribunal militar y, aunque durante la vista no se reveló el nombre del país para que el suboficial supuestamente espió, The Globe and Mail dijo este martes que es Ucrania.
Países próximos a Rusia se unen para fortalecer la defensa del flanco oriental de la UE
Los líderes de los ocho países del este de la Unión Europea (UE) más próximos a Rusia alertaron este martes en Helsinki de que Moscú constituye la amenaza "más significativa, directa y duradera" para la seguridad europea y reclamaron una acción urgente y coordinada para reforzar la defensa del continente.
Tras reunirse en la primera cumbre del Flanco Oriental, los primeros ministros de Finlandia, Suecia, Estonia, Letonia, Polonia y Bulgaria y los presidentes de Lituania y Rumanía firmaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a aumentar el gasto militar, reforzar el flanco este de la UE y la OTAN y mantener el apoyo a Ucrania.
"Rusia representa una amenaza hoy, mañana y en el futuro previsible para toda Europa. Por eso estamos reforzando nuestra cooperación", afirmó en una rueda de prensa conjunta el primer ministro finlandés y anfitrión de la cumbre, Petteri Orpo.
Rusia rebaja las ilusiones europeas de una paz antes de fin de año
Rusia se ha dedicado en los últimos días a rebajar las ilusiones de los países europeos sobre un posible acuerdo de paz en Ucrania antes de que concluya el año.
Moscú ha rechazado las modificaciones al plan de paz de Estados Unidos antes incluso de recibirlas por escrito. "No sé lo que saldrá en papel después de esas consultas. Pero difícilmente será algo bueno", comentó Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.
El presidente ruso, Vladímir Putin, se mantiene en sus trece a la espera de que los emisarios del presidente de EE.UU., Donald Trump, regresen al Kremlin.
Habla Zelenski
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió este martes ante el Parlamento de Países Bajos de que Rusia exige a Kiev que “ceda” territorio ucraniano que “ni siquiera ha logrado conquistar” militarmente y alertó de que “ni un solo detalle” de las negociaciones de paz debe convertirse en una “recompensa por la agresión”.
Sin tregua en Navidad
El Kremlin rechazó hoy la tregua navideña propuesta por el canciller alemán, Friedrich Merz, y apoyada por el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, tras las consultas mantenidas con Estados Unidos en Berlín. "Nosotros queremos paz, no una tregua que dé respiro a los ucranianos y que les permita prepararse para proseguir la guerra", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Habla Zelenski
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, explicó esta madrugada a medios ucranianos que el principal obstáculo para la paz es la exigencia rusa de que los ucranianos le entreguen toda la región del Donbás, incluidos los territorios de esta región del este de Ucrania formada por las unidades administrativas de Lugansk y Donetsk que Moscú no ha podido conquistar por la fuerza. Zelenski señaló asimismo que los estadounidenses proponen crear en estos últimos territorios una zona libre económica.
Rusia mantiene el control de Kúpiansk
Rusia sigue controlando la ciudad de Kúpiansk, importante bastión ucraniano en la región nororiental de Járkov, pese a la contraofensiva ucraniana anunciada el pasado viernes por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, según informó hoy un portavoz militar ruso. "Las unidades de la agrupación militar Zapad (Occidente) continúan cumpliendo sus misiones de combate en la zona de la operación militar especial. La ciudad de Kúpiansk está bajo control del Sexto Ejército", declaró el portavoz de esta fuerza, Leonid Zhárov, a la agencia rusa TASS.
83 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 83 drones ucranianos sobre seis regiones rusas, menos de la mitad que en la jornada anterior, según informó hoy en Telegram el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea aniquilaron 83 drones de ala fija", señaló el mando castrense ruso.
