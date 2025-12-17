Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones autonómicasResultadosBadajozCáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Rescates en el mar

El Tribunal Supremo de Italia confirma la absolución de Salvini en el caso Open Arms

La organización humanitaria rechaza el fallo y lo califica de "decisión política" que legitima "el uso del sufrimiento humano como instrumento político"

El director de Open Arms, Oscar Camps, a su salida del Tribunal Supremo italiano, este miércoles en Roma.

El director de Open Arms, Oscar Camps, a su salida del Tribunal Supremo italiano, este miércoles en Roma. / CECILIA FABIANO / LA PRESSE

Irene Savio

Irene Savio

Roma

El Tribunal Supremo de Italia ha confirmado este miércoles la absolución del líder ultraderechista Matteo Salvini en el proceso judicial abierto por el bloqueo en 2019 del desembarco de migrantes rescatados por la oenegé española Open Arms.

La corte debía pronunciarse sobre la validez legal del fallo absolutorio dictado el año pasado y determinar si durante el procedimiento se produjeron irregularidades. En este marco, la máxima corte italiana ha concluido que la sentencia se ajustó a la legislación vigente, según se ha sabido sin que se hiciesen públicas las motivaciones.

"No es una decisión técnica, es una decisión política. Tampoco hoy se ha hecho justicia, sino que se ha construido una impunidad", ha reaccionado el director de Open Arms, Oscar Camps, en un comunicado difundido a los medios. Camps considera que con su decisión, el tribunal "legitima el uso de sufrimiento humano como instrumento político" y avisa de que este tipo de fallos suponen un "precedente" que autorizará a "otros gobierno a cerrar los puertos, a retener a las personas en los barcos".

Con esta decisión queda cerrado uno de los episodios más controvertidos de la etapa de Salvini como ministro del Interior. En agosto de 2019, el entonces responsable de la política migratoria italiana mantuvo durante 19 días a 147 personas a bordo del buque Open Arms, que permaneció fondeado frente a la isla de Lampedusa sin autorización para desembarcar, lo que suscitó una gran indignación especialmente dentro del mundo humanitario.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cáceres prepara su gran homenaje a Robe con una noche de música y poesía
  2. Padres del CEIP Delicias de Cáceres muestran su preocupación por los cambios de profesores en infantil
  3. Polémica por las palabras de Abascal de 'desinfectar' el palacio de congresos, tras el homenaje a Robe
  4. Paradiso, el nuevo local LGTBI de Cáceres, ofrecerá fiestas temáticas especiales y bingo los domingos por la tarde
  5. Extremadura ofrecerá 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que retrasen su jubilación
  6. Jamones, paletas y lomos ibéricos: los protagonistas indiscutibles de las mesas navideñas de Cáceres
  7. Un incendio en una vivienda frente al Serrano Macayo de Cáceres obliga a desalojar un edificio entero y los bomberos logran salvar al menos a ocho personas
  8. Los vecinos del número 4 de la calle Gil Cordero en Cáceres, contra la instalación de un piso de menores tutelados en su bloque

La carta con la que una vecina de Sierra de San Pedro reivindica un hospital para su comarca: "¿Existen ciudadanos de primera, segunda o tercera clase?"

La carta con la que una vecina de Sierra de San Pedro reivindica un hospital para su comarca: "¿Existen ciudadanos de primera, segunda o tercera clase?"

La Vuelta 26 partirá del Casino de Mónaco y coronará al campeón en la Alhambra de Granada

La Vuelta 26 partirá del Casino de Mónaco y coronará al campeón en la Alhambra de Granada

La Junta de Extremadura da el visto bueno a 561 ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores

La Junta de Extremadura da el visto bueno a 561 ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores

Assange denuncia a la Fundación Nobel por premiar a María Corina Machado pese a que promueve una intervención militar en Venezuela

Assange denuncia a la Fundación Nobel por premiar a María Corina Machado pese a que promueve una intervención militar en Venezuela

48 horas aislados en una finca con sus animales en Cáceres tras el paso de la borrasca Emilia

48 horas aislados en una finca con sus animales en Cáceres tras el paso de la borrasca Emilia

Vídeo | Así está la situación de Cuartos del Baño

Los precios para ver a España en el Mundial: de 153 euros ante Cabo Verde a 7.400 en la final

Los precios para ver a España en el Mundial: de 153 euros ante Cabo Verde a 7.400 en la final

Muere un piloto de 41 años tras estrellarse su avioneta en una dehesa de Toledo

Muere un piloto de 41 años tras estrellarse su avioneta en una dehesa de Toledo
Tracking Pixel Contents