Ucrania
EEUU ofrece a Zelenski un nuevo formato de negociación con Rusia y algunos países europeos
El emisario de Putin viaja a Miami para reunirse este fin de semana con la delegación estadounidense
EP
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha confirmado este sábado que Estados Unidos le ha ofrecido un nuevo formato de negociación de paz que comprendería la participación conjunta de delegaciones de Ucrania, Rusia y probablemente algunos países europeos.
Sin abundar en detalles ni confirmar si ha aceptado esta propuesta, Zelenski se ha limitado a explicar que estas hipotéticas conversaciones ocurrirían en Florida (EEUU), donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene su residencia particular en Mar-a-Lago, recoge Bloomberg.
Además, la ciudad de Miami también ha sido escenario de conversaciones entre equipos negociadores de Rusia y Ucrania con Estados Unidos, pero siempre por separado.
De hecho, Kirill Dimitriev, el emisario del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha confirmado este sábado que ya está de camino a la ciudad para participar en otra ronda de conversaciones sobre el fin del conflicto en Ucrania.
"Camino de Miami", escribió Dmitriev en su cuenta de X, en un mensaje acompañado de una paloma de la paz en forma de emoji, y de un corto vídeo en el que se aprecia el sol brillando entre las nubes, frente a una playa con palmeras.
"Ahora que los belicistas siguen trabajando cor tal de socavar el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania, me he acordado de este video de mi anterior visita -la luz brillando a través de las nubes", escribió el representante ruso, emisario para asuntos económicos.
