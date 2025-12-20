Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania ataca una plataforma petrolífera y un buque militar ruso en el mar Caspio

Unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania golpearon en la noche del jueves al viernes un buque militar ruso y una plataforma de extracción de petróleo y gas en un yacimiento en el mar Caspio, informó Kiev este sábado.

El comunicado del comando de las Fuerzas Operacionales Especiales precisa que se trata de uno de los modernos buques patrulleros rusos de segundo rango del proyecto 22460 'Ojotnik', que combinan capacidades para la protección de las fronteras marítimas, el patrullaje y el control de la situación, y cuentan con armamento y equipamiento para realizar una amplia gama de tareas en aguas costeras.

"El objetivo fue alcanzado con éxito por varios drones de las Fuerzas de Operaciones Especiales", destaca el parte publicado en Facebook.