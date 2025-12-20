Trump, Clinton y la trama Epstein de abuso sexual: las claves

En 2,8 gigabytes de información caben 3.965 folios, grabaciones y fotos, los archivos que integran la segunda oleada pública de documentación del caso Epstein que, a la fuerza y al borde del plazo legal, la administración Trump ha difundido este viernes a través de su Departamento de Justicia.

Las nuevas revelaciones dan un repaso a la vida, relaciones y actividades delictivas del pederasta y proxeneta millonario Jeffrey Epstein, en contacto con una selecta porción de la élite internacional.

Pero la publicación tiene un flanco político candente. El Congreso exigió en un acta específica que se hiciera pública toda la información, y esta ha salido a la luz capada en numerosos aspectos… y señalando claramente a personas famosas en otros. Especialmente, y de nuevo, al expresidente demócrata Bill Clinton. Sin embargo, de la larga amistad de Trump con Epstein apenas surgen novedades con la publicación.

Estos detalles han encendido aún más el encono de los demócratas con el presidente, al que diversas voces del ala izquierda norteamericana acusan a Donald Trump de ordenar seleccionar y manipular esta lluvia de información.

Epstein viaja en compañía de una mujer no idenfiticada Foto de los archivos desclasificados del caso. / Archivos del Caso Epstein

El caso

El magnate Jeffrey Epstein fue detenido por cargos de abuso sexual y trata de mujeres -en concreto decenas de menores- que pudo cometer a comienzos de los años 2000. El millonario, que había hecho fortuna como bróker de famosos en la banca de inversión, estaba muy bien relacionado: entre sus amistades figuraban Donald Trump -desde muy joven-, su antecesor demócrata en la Casa Blanca Bill Clinton, Woody Allen, Alec Baldwin, Rupert Murdoch, o incluso el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra.

Epstein salió poco tocado de un primer proceso por proxenetismo entre 2005 y 2008, pactando con la fiscalía en medio de un gran escándalo. El 6 de julio de 2019 volvió a ser arrestado bajo acusación de trata de mujeres. La policía halló ese día en un registro domiciliario miles de fotografías sexys de su mercancía humana.

Jeffrey Epstein aparece junto al cantante Mick Jagger y el expresidente Bill Clinton en esta otra foto de los archivos del caso / Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ)

Hasta el momento, de una pléyade de acusados, la justicia norteamericana solo ha condenado a Ghislaine Maxwell, hija del magnate británico Robert Maxwell y pareja de Epstein, como proveedora de chicas para el principal muñidor de la trama. Por los mismos cargos está acusada otra mujer, Sarah Kellen.

El 10 de agosto de 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, en la isla de Manhattan. Oficialmente, la causa de la muerte fue ahorcamiento.

Bill Clinton, Michael Jackson y Gloria Gaynor, juntos en una foto del archivo que poseía Jeffrey Epstein / El Periódico

Qué sale (y qué no sale) a la luz

“El Departamento de Justicia del Presidente Trump está brindando una transparencia histórica al tiempo que protege a las víctimas. Los demócratas podrían haber hecho esto durante años. Decidieron no hacerlo. Estamos cumpliendo nuestra promesa al pueblo estadounidense”, proclamaba este viernes ese centro ministerial norteamericano.

Lo cierto es que los documentos se han publicado cumpliendo una llamada Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein al límite de plazo, tras una larga pugna judicial y un continuado y airado rechazo de Trump a la difusión de información sobre el caso, especialmente en lo que a él afecta.

Una importante porción de los documentos tienen franjas negras que censuran información. Hay series de hasta 120 páginas que están en negro en su totalidad. Un listado de grandes proporciones, titulado “Masajistas”, lleva tachados sus 254 nombres.

Archivos censurados del caso Epstein en el paquete de miles de documentos publicados por el Departamento de Justicia norteamericano. / Achivos caso Epstein

Sin embargo, en otros documentos sí se dejan ver nombres (aunque no lo demás) como en los casos en los que se alude a los actores Dustin Hoffman y Alec Baldwin, el magnate británico Rupert Murdoch… y Donald Trump.

El Departamento de Justicia ha explicado que esas censuras se deben a su labor de proteger a las víctimas. Diversas voces del partido demócrata han deplorado que la información se dé solo parcialmente.

Para cumplir con la obligación antes del plazo dado por el Congreso, oel Departamento de Justicia ha abierto una web específica con una “Biblioteca Epstein” que ordena los documentos en cuatro carpetas. Los autores se curan en salud advirtiendo de que, por la gran cantidad de documentos que sacan a la luz, podría colarse información personal de afectados y también “descripciones de agresiones sexuales”.

Abuso de poder y abuso sexual

Los documentos publicados por el gobierno norteamericano se agrupan en cuatro carpetas. La principal es la de los registros judiciales, con numerosos casos. En los sumarios se contienen relatos como este, del caso de Jane Doe contra Epstein y otros: “La gran mayoría de las jóvenes eran obligadas a realizar actos sexuales íntimos por orden de los acusados, quienes no ayudaron ni pretendieron ayudar a las víctimas a progresar profesionalmente. Además, se les pagó a las víctimas para que llevaran a Epstein a otras jóvenes con fines sexuales, y los acusados. Epstein, Maxwell y Kellen les dijeron que las jóvenes que llevaran a otras mujeres se beneficiarían aún más al traer a otras chicas”.

El pederasta Epstein, con Michael Jackson en fecha sin especificar. Es una de las fotos difundidas por el gobierno norteamericano. / Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ)

Sobre una de las captadoras que trabajaban para Epstein, Sarah Kellen, se dice en un documento de acusacion: “Kellen reclutaba mujeres jóvenes para Epstein con fines sexuales, les llevaba regalos para incitarlas a tener relaciones sexuales con Epstein (…) y mantenía la agenda sexual de Epstein para asegurarse de que no se quedara sin los favores sexuales de las jóvenes durante un período prolongado. Kellen también gestionaba los viajes de las diversas mujeres que eran explotadas con fines sexuales”.

Un relato de la actividad de trata de mujeres en uno de los documentos judiciales desclasificados del caso Epstein / El Periódico

Fotos comprometidas

El relato gráfico de los archivos Epstein es el de un hombre en constantes celebraciones y viajes. La mayoría de las fotos de sus supuestas víctimas las muestran con la cara tapada, pero con posturas sugerentes, desnudas o con poca ropa.

Bill Clinton, en un jacuzzi en compañía de una persona a la que le han tapado la cara en esta foto de los archivos del pederasta Jeffrey Epstein difundida por el gobienro norteamericano. / El Periódico

En ocasiones, Epstein aparece con amigos mostrando o probando armas de fuego. Los republicanos le han dado un gran valor a una foto del expresidente Bill Clinton disfrutando en un gran jacuzzi en compañía de otra persona a la que no se le ve la cara.

En Estados Unidos, el peso principal de la divulgación está en las amistades. Aparecer con Epstein le ha costado un real disgusto a Andrés de Inglaterra y su exesposa, Sarah Ferguson. Hay fotos de viajes y fiestas de Epstein o directamente del proxeneta con Michael Jackson, Diana Ross, Bill Gates, el ideólogo ultra Steve Bannon, el actor Kevin Spacey, el rockero Mick Jagger, el cofundador de Google Sergey Brin… y hasta el filósofo y tótem de la izquierda Noam Chomsky.