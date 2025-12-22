DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Autoridades de Gaza elevan a más de 400 los muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 405 los muertos desde la entrada en vigor el 10 de octubre del alto el fuego, en línea con el pacto con Israel para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave palestino. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que hasta ahora se han confirmado 405 muertos y 1.115 heridos desde esa fecha, incluidos doce muertos --entre ellos ocho cuyos cuerpos han sido hallados en zonas de las que se replegaron las fuerzas de Israel-- y siete heridos durante las últimas 48 horas. Así, ha destacado que desde el inicio de la ofensiva israelí, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, se han registrado 70.937 muertos --entre ellos 649 cuyos restos han sido hallados en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes tras la entrada en vigor del alto el fuego-- y 171.192 heridos.

Israel confirma la muerte de un supuesto miembro de Hezbolá en otro ataque en el sur de Líbano El Ejército de Israel ha confirmado este lunes la muerte de un supuesto miembro de partido-milicia chií libanés Hezbolá en un ataque con drones perpetrado el domingo en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024. "Las fuerzas israelíes han eliminado a un terrorista de la organización Hezbolá que estaba trabajando para restaurar la infraestructura militar del grupo en el sur de Líbano", ha indicado el Ejército en un comunicado en el que ha afirmado que el ataque tuvo lugar el domingo.

Muere un palestino en un ataque con drones de Israel contra un barrio de la ciudad de Gaza Al menos un palestino ha muerto este lunes en un ataque con drones perpetrado por el Ejército de Israel contra el barrio de Shujaiya, en el este de la ciudad de Gaza, dentro de la llamada "línea amarilla", que delimita las posiciones avanzadas de los militares israelíes dentro de la Franja. Fuentes cercanas al asunto han indicado que las fuerzas israelíes han llevado a cabo, además, operaciones en zonas de Jan Yunis y Rafá, donde han atacado con fuego de artillería varias zonas, según ha recogido el diario 'Filastin', cercano al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Asimismo, un helicóptero de las fuerzas israelíes ha abierto fuego contra posiciones en el campo de Bureij, en el centro de Gaza, así como en zonas situadas más al este, a pesar del alto el fuego alcanzado el pasado 10 de octubre.

"Herramienta de desplazamiento" El grupo islamista palestino Hamás se refirió este domingo como "anexión progresiva" y "herramienta de desplazamiento" la aprobación hoy por parte del Gabinete de Seguridad israelí de 19 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada. "Representa un nuevo paso colonial que consolida la política de anexión progresiva y busca saquear el territorio palestino e imponer medidas coercitivas a costa de los derechos históricos y legales de nuestro pueblo", afirmó Harun Nassereddine, miembro del buró político de Hamás, en un comunicado.

Israel anuncia un ataque contra dos presuntos milicianos de Hezbolá en un bombardeo en el sur de Líbano El Ejército de Israel ha anunciado un ataque contra dos individuos que ha identificado como milicianos de Hezbolá en un bombardeo ejecutado en el sur de Líbano. "Dos terroristas de Hezbolá fueron alcanzados en la zona de Yater, en el sur del Líbano", según ha hecho saber el Ejército israelí en un comunicado. Fuentes locales del diario libanés 'L'Orient le Jour' han confirmado al menos dos ataques de drones israelíes en Yater que se han saldado con un fallecido y un herido muy grave, de momento sin dar más detalles.

Mueren dos adolescentes gazatíes al derrumbarse una casa bombardeada por Israel Dos adolescentes fallecieron en las últimas horas en el barrio Sheikh Radwan de ciudad de Gaza después de que su vivienda, que había sido bombardeada por Israel durante la guerra, se derrumbara, informó este domingo el servicio de emergencias gazatí Defensa Civil. El cuerpo de rescatistas de la franja reportó haber recuperado los cuerpos dentro de una casa familiar de tres plantas que se desplomó durante la noche. Las dos víctimas fueron identificadas como Sundus Muhammad, que acababa de cumplir 18 años, y Jana Akram, de 16 años, detalló a EFE Zaher al Waheidi, director de la unidad del recuento de víctimas mortales en el Ministerio de Sanidad de Gaza.

Israel anuncia la captura de un miembro de Estado Islámico en el sur de Siria Las Fuerzas Armadas de Israel han informado de la captura de un supuesto miembro de Estado Islámico en una operación militar en el sur de Siria. "Fuerzas del 52º Batallón bajo mando de la Brigada Golán completaron una operación nocturna la semana pasada para arrestar a un sospechoso de actividades terroristas de ISIS" (Estado Islámico), ha informado el Ejército israelí en un comunicado. La operación contó con la colaboración de agentes de campo de la Unidad 504 de los servicios secretos israelíes. "El sospechoso ha sido trasladado para ser interrogado en el país", ha indicado el Ejército, que estaca que durante la operación, se localizaron y confiscaron armas.

Israel mata a 3 gazatíes en la ciudad de Gaza: ya son más de 400 desde el inicio de tregua El Ejército israelí mató la mañana de este domingo a tres palestinos en el barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza, lo que aumenta a al menos 406 el número de gazatíes asesinados desde que comenzó al alto el fuego el 10 de octubre. Según confirmó una fuente médica, un gazatí murió cuando un dron israelí atacó a un grupo de personas, mientras que otros dos fueron asesinados en un ataque cerca de una gasolinera en el mismo barrio, según la agencia palestina de noticias Wafa. El Ejército israelí, preguntado por EFE, no proporcionó ninguna información sobre estos ataques.

La segunda fase del plan de paz Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía avanzaron ayer en la segunda fase del plan de paz en Gaza y apostaron por diversas medidas de integración regional, según indicó este sábado el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff. Witkoff apuntó en su perfil de X que en el encuentro, que tuvo lugar en Miami, se examinó la aplicación de la primera fase del alto el fuego, que "ha producido avances" como la ampliación de la ayuda humanitaria o la devolución de los cadáveres de los rehenes.