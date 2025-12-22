La policía de Australia traslada desde el hospital a prisión al sospechoso arrestado por el ataque en la playa Bondi

La policía del estado australiano de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, ha trasladado el lunes al sospechoso detenido como presunto autor del ataque terrorista en la playa de Bondi desde un hospital, donde se recuperaba de varias heridas, hasta un centro penitenciario.

Equipos policiales de varios departamentos "han ayudado a los Servicios Correccionales de Nueva Gales del Sur con el traslado de un prisionero de 24 años de un hospital en North Shore (Sídney) a un centro penitenciario", apunta la Policía en un breve comunicado enviado a EFE, sin aportar más detalles.

Las autoridades han presentado 59 cargos contra el sospechoso, identificado como Naveed Akram, que engloban 15 por asesinato y uno por terrorismo, por el que se enfrenta a la condena máxima, de cadena perpetua. Padre e hijo actuaron inspirados en el grupo yihadista radical Estado Islámico.

El ataque se produjo el 14 de diciembre, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra una multitud congregada para celebrar un acto de la comunidad judía en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.

Control de armas

Catorce personas -incluido un asaltante identificado como Sajid Akram, padre de Naveed- murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.

Este lunes también se conoció que los asaltantes lanzaron contra la multitud cuatro artefactos explosivos de fabricación casera, que no llegaron a detonar, según una declaración policial preliminar compartida por un tribunal local.

A raíz del atentado, el Gobierno de Australia ha impulsado una serie de reformas encaminadas a reforzar el control de armas debido a que Sajid, de 50 años, contaba con una licencia legal a pesar de que su hijo Naveed había sido investigado por los Servicios de Inteligencia por sus supuestos vínculos con ideologías extremistas.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, pidió disculpas a la comunidad judía por el ataque, perpetrado durante la celebración de la festividad de Janucá y vinculado con la ideología del Estado Islámico.