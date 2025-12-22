Dinamarca
Trump nombra un enviado especial a Groenlandia para promover sus intereses en la isla
El presidente de Estados Unidos ha elegido a Jeff Landry, quien es actual gobernador del estado de Luisiana
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo el nombramiento de Jeff Landry, quien actual se desempeña como gobernador del estado de Luisiana, como su enviado especial a Groenladia, con el objetivo de promover "con firmeza" los intereses del país norteamericano en la isla perteneciente a Dinamarca.
"Me complace anunciar que voy a nombrar al gran gobernador de Luisiana, Jeff Landry, enviado especial de Estados Unidos a Groenlandia", ha afirmado en su plataforma Truth Social, si bien no ha precisado cuándo oficializará la designación del republicano.
El inquilino de la Casa Blanca ha destacado que Landry, que hasta el momento no se ha manifestado al respecto, "comprende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en materia de seguridad y supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo".
El gobernador, por su parte, ha agrecido el anuncio en su cuenta de la red social X, donde ha afirmado que "es un honor" trabajar "para que Groenlandia forme parte de Estados Unidos" y ha asegurado que el nombramiento "no afecta en absoluto" a su responsabilidad al frente de Luisina.
El anuncio se enmarca en las ya conocidas pretensiones de Washington de controlar este estratégico territorio autónomo pertenciente a Dinamarca, incluso con órdagos a movimientos militares como herramienta de presión.
- Elecciones en Extremadura en directo: La participación a las 11 de la mañana se sitúa en el 8,78%
- La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
- Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres
- La policía busca a un joven de 23 años desaparecido en Cáceres
- Cáceres celebrará la Nochebuena con conciertos desde la tarde: así se organizan los bares de la calle Pizarro
- La crecida de las gargantas del Jerte (Cáceres) que destruyó tres puentes
- El Descubrimiento, entre el declive del comercio local en Cáceres y la supervivencia diaria
- Detenido el miembro del clan de los Hilarios que seguía en busca y captura por el tiroteo de San Lázaro