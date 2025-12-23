¿Un nuevo caso Pelicot? La acusación contra un exconcejal ‘tory’ por drogar y violar a su mujer junto a cinco hombres sacude al Reino Unido

La comparecencia ante la justicia este martes de Philip Young, un ciudadano británico acusado de violar y drogar a su mujer junto a otros cinco hombres durante 13 años, ha marcado el inicio de un proceso que recuerda al de Gisèle Pelicot en Francia y que amenaza con sacudir a la opinión pública en el Reino Unido. Young, exconcejal del Partido Conservador entre 2007 y 2010, está acusado de 56 delitos cometidos entre 2010 y 2023, entre ellos violación, agresión sexual con penetración, administración de sustancias estupefacientes con fines sexuales y posesión de imágenes indecentes, incluidas 230 fotografías de menores de edad.

El hombre, de 49 años, ha confirmado su nombre, su fecha de nacimiento y su domicilio ante los dos magistrados de un tribunal de Swindon, una pequeña localidad en el oeste de Inglaterra. Tras la breve comparecencia, los jueces han ordenado la celebración de una nueva vista el próximo 23 de enero en otro tribunal del mismo municipio, el cual deberá valorar si hay indicios suficientes para la celebración de un juicio. Hasta entonces, el acusado permanecerá en prisión preventiva.

Los otros cinco acusados son Norman Macksoni, un hombre de 47 años acusado de un delito de violación y de posesión de imágenes de contenido extremo; Dean Hamilton, de 46 años, acusado de violación, agresión sexual con penetración y tocamiento sexual; Conner Sanderson Doyle, de 31 años, acusado de agresión sexual con penetración y tocamiento sexual; Richard Wilkins, de 61 años, acusado de violación y tocamiento sexual; y Mohammed Hassan, de 37 años, acusado de tocamiento sexual. Todos ellos son ciudadanos británicos y se encuentran en libertad provisional.

Concejal 'tory'

Young ejerció como concejal de Cultura, Regeneración y Desarrollo Económico en Swindon hasta 2010, cuando decidió dejar el cargo para pasar más tiempo con su familia. Apenas seis meses antes había sido padre de su tercer hijo con Joanne Young, la presunta víctima, de quien se divorció años más tarde y quien ha decidido renunciar al anonimato poco antes del inicio del proceso judicial. “[Joanne Young] ha contado con el apoyo de agentes especialmente formados desde el inicio del proceso y ha tomado la decisión tras múltiples conversaciones con los agentes y los servicios de apoyo”, ha asegurado el superintendente de la policía de Wiltshire, Geoff Smith.

Por ahora todavía se desconocen muchos detalles de lo ocurrido, a la espera de que avance el proceso judicial. Pero la voluntad de Joanna Young de renunciar al anonimato ya ha dibujado algunos paralelismos con el caso de Gisèle Pelicot, víctima de repetidas violaciones durante casi una década por parte de al menos 50 hombres con el consentimiento de su marido, Dominique Pelicot, condenado a 20 años de cárcel en diciembre de 2024. Young todavía no ha hablado públicamente, pero la revelación de su identidad demuestra, al igual que en el caso de Pelicot, su voluntad de que la vergüenza recaiga sobre los presuntos agresores y no sobre la víctima.