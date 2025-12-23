EEUU defiende el "bloqueo total" de buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela pese al rechazo de China y Rusia

La crisis en el Caribe sur tuvo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como caja de resonancia. Estados Unidos defendió a rajatabla la continuidad de su política de "bloqueo total" a los buques petroleros sancionados y la intercepción de aquellos que entren o salgan de Venezuela. Rusia y China rechazaron la política de Washington contra Caracas y advirtieron sobre el agravamiento de la situación. El embajador norteamericano ante la ONU, Mike Waltz, aseguró que la administración de Donald Trump impondrá sanciones "al máximo" para "privar a (Nicolás) Maduro de los recursos que utiliza para financiar el Cartel de los Soles, designado como organización terrorista por EEUU". La Casa Blanca asegura que el presidente venezolano encabeza una banda narcotraficante. Hasta el momento no ha presentado ninguna prueba concluyente. Tampoco lo hizo en relación con las presuntas "narco lanchas" atacadas que han provocado 105 muertes. El subsecretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz y para Operaciones de Paz, Khaled Khiari, recordó en la reunión de este martes que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos calificó estos ataques aéreos como contrarios al derecho internacional. La lucha contra el narcotráfico, remarcó, debe abordarse como una cuestión de aplicación de la ley y no mediante el uso letal de la fuerza.

El Palacio de Miraflores, que ha pedido esta reunión de urgencia del Consejo de Seguridad, asegura que la narrativa de la Casa Blanca encubre la intención de apoderarse de las riquezas naturales del país sudamericano. "Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia", sostuvo Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante la ONU. También habló de "piratería". Waltz reiteró no obstante que el magnate republicano ha sido "muy claro" en su voluntad de usar "todo el poder y la fuerza" para "enfrentar y erradicar estos carteles de la droga, que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo". Trump dijo el lunes que si Maduro fuera "inteligente" abandonaría la presidencia.

China y Rusia

El embajador alterno de China ante el organismo, Geng Shuang, dijo por su parte que Pekín "se opone a todos los actos de unilateralismo y acoso" de EEUU contra Venezuela, así como a la intromisión en sus "asuntos internos". China, añadió, es contraria "de toda aquella medida que vulnere los principios y fines de la Carta (de la ONU) y la seguridad de un tercer Estado". Shuang expresó además la oposición del gigante asiático a "la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales" bajo "cualquier pretexto", así como las "sanciones unilaterales ilícitas y de una jurisdicción que no tiene fundamento en el derecho internacional y que tampoco ha sido autorizada por el Consejo de Seguridad". Pidió por último que Estados Unidos escuche "el justo llamado de la comunidad internacional y que de inmediato detenga esos actos y evite que se recrudezcan aún más las tensiones".

Rusia se pronunció en la misma dirección. "Washington es responsable de las catastróficas consecuencias que este comportamiento de 'cowboy' tiene para los habitantes venezolanos", dijo por su parte el representante de Vladímir Putin ante el organismo, Vasili Nebenzia. "Tenemos todos los motivos para creer que lo que en la actualidad está haciendo los EEUU contra Venezuela no es una acción puntual, se trata de una intervención que podría convertirse en un modelo para futuras acciones militares contra otros Estados latinoamericanos". Recordó al respecto que ese propósito ha sido esbozado en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada recientemente por la Casa Blanca y que ha sido denominada el "Corolario Trump" de la Doctrina Monroe del siglo XIX que tiene como lema "América para los americanos". Según Nebenzia, Venezuela "ha demostrado constantemente voluntad de dialogar y de cooperar con Washington, así como voluntad de combatir el terrorismo, pero el terrorismo genuino, no el imaginario que vemos hoy".

Escalada

El conflicto entre Venezuela y Estados Unidos se ha agudizado desde el inicio de esta última etapa a comienzos de septiembre con el hundimiento de la primera embarcación en el Caribe Sur. La serie de intercepciones de petroleros supuso una nueva escala de la crisis. Waltz insistió que esos buques operan como "el principal salvavidas económico de Maduro y su régimen ilegítimo". Estados Unidos "no reconoce a Nicolás Maduro ni a sus secuaces como el gobierno legítimo de Venezuela. Nicolás Maduro es un fugitivo de la justicia estadounidense. Maduro y su régimen robaron las elecciones". Gran Bretaña apoyó ese razonamiento de la "ilegitimidad" de un presidente reelecto en julio de 2024 sin presentar las actas electorales. El Skipper fue el primer barco incautado. Luego se interceptó uno de bandera panameña, Centuries, que trasladaba crudo venezolano a refinerías de China. Además, el domingo el Gobierno estadounidense inició la "persecución activa" de un tercer tanquero. Trump aseguró el pasado lunes que Washington no tiene la intención de devolver esos barcos ni el petróleo.