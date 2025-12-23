Israel renueva hasta 2027 la ley para cerrar medios extranjeros considerados peligrosos

El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó en segunda y tercera lecturas la prórroga hasta 2027 de la ley temporal que permite "el cierre de una emisora extranjera que atente contra la seguridad del Estado", sustituyendo a la conocida como 'Ley Al Jazeera'.

La ley, vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, establece que el ministro de Comunicaciones pueda, con el consentimiento del primer ministro y la aprobación del Gobierno o del Comité Ministerial de Seguridad Nacional, ordenar la adopción de medidas para restringir las emisiones de un canal extranjero y sus actividades.

La orden se podría llevar a cabo "si el Primer Ministro está convencido, basándose en la opinión de las autoridades de seguridad, de que su contenido atenta contra la seguridad del Estado". El proyecto sustituye a la legislación temporal vigente conocida como 'Ley Al Jazeera' puesto que prevé su aplicación incluso si Israel no se encuentra en estado de emergencia.

Cerco a 'Al Jazeera'

Esta medida, que generó críticas tanto dentro como fuera del país, se aplicó para clausurar las operaciones de la cadena de noticias catarí 'Al Jazeera'. También conllevó la incautación temporal de equipos pertenecientes a la estadounidense Associated Press, ya que esta agencia suministraba imágenes a Al Jazeera.

Un mes después, el canal catarí dejó de ser retransmitido en las televisiones israelíes. Las autoridades del país bloquearon todas las páginas de su red de medios y retiraron todas las acreditaciones de su personal. Israel cerró también, en septiembre de ese año, las oficinas de la cadena en Ramala, en el territorio palestino de Cisjordania ocupada.

Con la entrada en vigor del alto el fuego, la legislación temporal expiró, por lo que se requiere una ley permanente que la reemplace, propuesta que presentó este noviembre el diputado del Likud Ariel Kellner. A diferencia de la medida vigente, la nueva ley no requiere autorización judicial para el cierre de un medio extranjero que sea considerado como una 'amenaza'.

Aprobada definitivamente el lunes, permitiría "la interrupción de las transmisiones (de un medio extranjero), el cierre de oficinas en Israel, la incautación de equipos utilizados para la transmisión, la eliminación de sitios web o la restricción del acceso a ellos, así como medidas tecnológicas para impedir la recepción de transmisiones vía satélite".

La medida tendrá una duración de 90 días, con posibilidad de prórroga por períodos adicionales de hasta 90 días cada uno, "sujeto al cumplimiento de las condiciones y a la presentación de los dictámenes requeridos para la emisión de la orden original".

'Al Jazeera' es uno de los canales con mayor despliegue y periodistas en la Franja de Gaza, e Israel ha acusado en numerosas ocasiones a algunos de sus reporteros más visibles en el enclave, como Anas al Sharif -asesinado por fuego israelí-, de estar afiliados a Hamás, presentando pruebas que no han podido ser verificadas.