Las autoridades confirman a la familia el fallecimiento de los cuatro miembros de una familia valenciana en un naufragio en Indonesia

Exteriores desplaza personal a la zona, está en contacto con la familia de los afectados, que son procedentes de Valencia, y el rescate de los cuerpos podría prolongarse durante días

YAKARTA, 27/12/2025.- Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a cuatro españoles, dos adultos y dos niños, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de la turística Bali. El servicio de emergencia indonesio SAR ha explicado en un comunicado que los desaparecidos (una pareja y sus dos hijos) son procedentes de España, igual que otras dos personas que ya fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico. En la imagen captura de vídeo de televisión facilitada por el Servicio de Emergencia de Indonesia de una de las embarcaciones de rescate. EFE/ Servicio De Emergencia De Indonesia (SAR) *****SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) *****. *****SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ***** / Servicio de Emergencia de Indonesia (SAR) / EFE

Laura Ballester | EFE

Cuatro miembros de una misma familia valenciana, un adulto y tres menores de Valencia han fallecido en Indonesia al naufragar el barco turístico en el que viajaban, según confirman a Levante-EMV el abuelo de los menores, Enrique. Otras dos miembros de esta misma familia pudieron ser rescatadas de la embarcación, en la que viajaban once personas, y se encuentran bien, .

El barco transportaba a once personas cuando se hundió esta pasada noche cerca de la isla de Padar, en las proximidades del destino turístico de Labuan Bajo y al este de Bali.

El equipo de búsqueda y rescate de Labuan Bajo sigue buscando al hombre y sus tres hijos, cuyos cuerpos podrían estar en el interior del barco hundido. El dispositivo de emergencia pudo salvar a siete personas, entre ellas la madre y hermana de los fallecidos, cuatro tripulantes y un guía turístico.

Fuentes del Ministerio de Exteriores han indicado que están en contacto con las autoridades indonesias y que el consulado de Yakarta se ha activado para prestar atención a las dos mujeres valencianas supervivientes del accidente que están "fuera de peligro", así como para desplazar personal a Labuan Bajo y ponerse en contacto con las familias de los afectados.

Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a cuatro españoles / EFE

"Un oficial de la embajada ya ha llegado a Labuan Bajo", han adelantado estas fuentes diplomáticas para seguidamente apostillar que las autoridades del país asiático les han confirmado que continúan las labores de rescate y que podrían extenderse "hasta tres o cuatro días".

Las autoridades portuarias de la zona han atribuido el naufragio a condiciones marítimas adversas, con olas de hasta tres metros de altura.

"Esto complicó nuestra tarea en la búsqueda inicial", ha declarado a la agencia indonesia el director de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto.

La isla de Padar permanecerá cerrada al turismo este sábado debido a las condiciones meteorológicas extremas.

