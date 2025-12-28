Investigación
Un hombre mata a cuchilladas a nueve personas, entre ellas a cinco niños, en Surinam
El agresor ha sido identificado por fuentes policiales como un hombre de 43 años quien, tras una disputa telefónica con su mujer, de quien se había separado, mató a puñaladas a cuatro de sus hijos, de entre cinco y 15 años
EP
Un hombre ha sido detenido este domingo en el norte de Surinam tras matar a nueve personas, entre ellas a cinco niños, durante una riña familiar en su domicilio a las afueras de la capital del país.
El incidente comenzó durante la noche del sábado al domingo en el municipio de Commewijne, justo al este de la capital, Paramaribo.
El agresor ha sido identificado por fuentes policiales como un hombre de 43 años quien, tras una disputa telefónica con su mujer, de quien se había separado, mató a puñaladas a cuatro de sus hijos, de entre cinco y 15 años. Su hija mayor, de 16, consiguió escpaar con heridas graves para pedir ayuda a los vecinos.
El individuo procedó a ir casa por casa en la comunidad de Richelieu apuñalando a familias de vecinos, cinco de los cuales, entre ellos otro niño, acabaron falleciendo, según ha confirmado la Policía del país sudamericano en un comunicado publicado en su página web.
La Policía de la Región Oriental que acudió al lugar tuvo que usar armas de fuego para detener al sospechoso, que fue herido de bala en la pierna y está recibiendo ahora atención médica bajo custodia policial.
