Buzos, buques de salvamento y pescadores buscan a los valencianos desaparecidos en Indonesia

Hasta 80 personas trabajan activamente en el operativo de búsqueda de los cuatro miembros de la familia valenciana desaparecida en el naufragio de un barco en las aguas de la isla de Padar, al este de Bali. Las tareas de rastreo se reanudaron este domingo tras la lógica interrupción de las mismas al caer la noche en el país asiático, cuyo huso horario añade seis horas a la española.

Hoy, según ha informado el Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) se continúa trabajando y se ha ampliado el radio de búsqueda "a 5,25 millas náuticas (casi 10 kilómetros) desde el lugar del incidente" donde, según autoridades locales se encontraron restos de la embarcación hundida. En tercera jornada la búsqueda se centrará en "determinar la posición del casco del barco" ya que, según el testimonio del capitán del KLM Putri Sakinah, los cuatro desaparecidos fueron vistos por última vez en su camarote.

En las labores de rescate participan 80 personas, según el SAR, y se han desplegado al menos cuatro embarcaciones, equipos de buceo y fuerzas de seguridad. Medios de comunicación locales informan de que pescadores locales y residentes en las islas de alrededor también se han involucrado en los trabajos de rastreo.

Desde el pasado viernes se está rastreando la zona en busca de Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y tres de sus hijos; dos niños y una niña que permanecen oficialmente desaparecidos, aunque según declararon familiares, las probabilidades de encontrarlos con vida son pocas. Con ellos viajaban en la embarcación siniestrada la madre, Andrea Ortuño, y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

Hipótesis sobre las causas del naufragio

Durante el segundo día de la operación, los equipos recuperaron restos de la embarcación a unas cinco millas náuticas del lugar del hundimiento. El jefe de la oficina de búsqueda y rescate, Fathur Rahman, ha detallado que entre los mencionados hallazgos se encuentran partes del casco de la embarcación, una bombona de gas y secciones de la cabina del capitán.

Fathur ha lamentado las fuertes corrientes, las intensas lluvias y olas de hasta 1,5 metros han ralentizado la búsqueda, si bien ha asegurado que los equipos de rescate han continuado con la operación "a pesar de las difíciles condiciones meteorológicas".

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) ha señalado que el hundimiento se ha debido probablemente a oleaje intenso provocado por condiciones climáticas adversas fruto de un formado el día de Navidad en el sur del país. Según las autoridades locales, el motor de la embarcación habría perdido potencia antes de que esta fuera golpeada por el oleaje y comenzara a hundirse.

Fuentes del Ministerio de Exteriores español han indicado que están en contacto con las autoridades indonesias y que el consulado de Yakarta se ha activado para prestar atención a las dos españolas supervivientes del accidente, de las que han confirmado que están "fuera de peligro", así como para desplazar personal a Labuan Bajo y ponerse en contacto con las familiares de los afectados.

Labuan Bajo, en Nusa Tenggara Oriental, se ha convertido en un punto clave del turismo indonesio, ya que es la principal puerta de entrada al Parque Nacional de Komodo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conocido por sus dragones de Komodo y sus paisajes insulares. Sin embargo, el crecimiento rápido del turismo marítimo ha generado asimismo preocupación por la seguridad y la supervisión de las embarcaciones.

Periódicamente, se producen accidentes marítimos con embarcaciones turísticas en todo el archipiélago, especialmente durante la estación de los monzones, cuando las condiciones meteorológicas han cambiado de forma súbita, aunque también influyen los 'laxos' estándares de seguridad y los problemas de hacinamiento en los barcos.