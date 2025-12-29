DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

El líder de los hutíes avisa a Israel que cualquier despliegue en Somalilandia será un "objetivo militar" El líder de la insurgencia hutí de Yemen, Abdulmalik al Huti, ha avisado este domingo a Israel que si aprovecha su decisión de reconocer la independencia de Somalilandia para desplegar sus tropas en el estado separatista somalí (que se encuentra a menos de 500 kilómetros de los guerrilleros yemeníes, enemigos declarados), cualquier posición militar será considerada como un "objetivo" legítimo. La decisión anunciada el viernes por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha sido interpretada por expertos israelíes del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional como un intento encubierto de acercar sus posiciones militares a objetivos hutíes.

El Supremo israelí paraliza el cierre de la radio del Ejército El Alto Tribunal de Israel ha decidido este domingo que paralizará la orden del Gobierno para cortar la emisión de la radio del Ejército israelí mientras delibera una decisión final al respecto. El Consejo de Ministros del Gobierno de Israel aprobó este pasado lunes por la vía rápida, sin consulta con el Parlamento, la suspensión de las emisiones tras acusar a la radio de haberse convertido en un órgano de propaganda militar que discute abiertamente sus decisiones políticas.

El encuentro de Netanyahu con Trump este lunes podría reflejar un deterioro de relaciones El presidente de EE.UU., Donald Trump recibirá este lunes en su residencia de Palm Beach en Florida al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con quien ha mantenido estrecha relación, pero, en este quinto encuentro de este año el líder israelí podría enfrentar dificultad para lograr el respaldo del mandatario estadounidense dado el deterioro de su relación, asegura el diario The Washington Post. Al parecer las posturas duras de Netanyahu y las de Trump van por diferente rumbo en diversos temas de interés y eso ha creado tensiones en la relación, según personas familiarizadas con el pensamiento de los dos líderes y observadores políticos, destaca este domingo el Post. "Esta es una cumbre de emergencia (la del lunes)", dijo al diario Dan Diker, presidente del centro de estudios Centro de Seguridad y Asuntos Exteriores de Jerusalén.

El Líder de Hizbulá dice que Líbano está en una "encrucijada histórica" El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qasem, aseguró este domingo en un discurso que el Líbano se encuentra en una "encrucijada histórica" y pidió al Gobierno libanés que posponga el desarme del movimiento, que debe completarse en el sur del país para finales del año, de aquí al próximo miércoles. "Hoy nos encontramos en una encrucijada histórica: o damos a Estados Unidos e Israel lo que quieren (...) o nos alzamos nacionalmente, y reclamamos nuestra soberanía y territorio, y construimos nuestro Estado", afirmó en una alocución que conmemora el primer aniversario de la muerte de Abu Salim, uno de los fundadores de Hizbulá. En cuanto al desarme, al que llamó "un proyecto israelí-estadounidense, aunque a estas alturas lo llamen 'el monopolio de las armas'", pidió que se "posponga" hasta resolver "la situación actual, y entonces veremos qué podemos hacer al respecto".

Israel concluye las "actividades operativas" de una brigada en el sur de Siria tras tres meses de incursiones El Ejército de Israel ha anunciado este domingo el fin de sus "actividades operativas" en el sur de Siria tras más de cien días de incursiones, en lo que describe como actividades para "proteger" a la población en los Altos del Golán, ocupados durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y anexionados de forma efectiva en 1981. "Después de más de cien días de actividad operativa, las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han completado su operación en el sur de Siria", ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social X, donde ha adelantado que "otra brigada de reserva continuará las actividades operativas en los próximos días".

Israel dejó entrar solo el 41% de ayuda necesaria en 80 días de tregua, dice Gobierno Gaza El Gobierno de Gaza, dependiente de Hamás, acusó este domingo a Israel de someter a la Franja a una "muerte lenta" y de haber dejado entrar solo un 41 % de la ayuda humanitaria necesaria en los 80 días de alto el fuego, durante los cuales ese país ha cometido 969 violaciones de la tregua, según asegura. En un comunicado, el Ejecutivo gazatí indica que durante el alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, las fuerzas israelíes han matado a 418 palestinos y herido a otros 1.141, y cometido "graves y sistemáticas violaciones del acuerdo" y su protocolo humanitario adjunto. Entre las 969 violaciones que cita, figuran 298 incidentes de disparos directos contra civiles, 54 incursiones de vehículos militares en zonas residenciales, 455 bombardeos y "ataques selectivos" contra civiles desarmados y sus viviendas, así como 162 bombardeos y destrucción de viviendas, instituciones y edificios civiles.

El presidente de Irán considera que el país hace frente a una "guerra total" por parte de EEUU, Israel y Europa El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha considerado este sábado que el Irán hace frente a una "guerra total" por parte de Estados Unidos, Israel y Europa, más de seis meses después de los ataques israelíes y estadounidenses contra el país centroasiático y tras el restablecimiento de las sanciones de la ONU contra Teherán por parte de países europeos. "En mi opinión, estamos en una guerra total con Estados Unidos, Israel y Europa. Quieren doblegar a nuestro país", ha declarado Pezeshkian en una entrevista realizada en el Palacio Presidencial, en Teherán, y publicada en la página web del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Israel cerca la urbe palestina de Qabatiya El Ejército israelí cercó este sábado en su totalidad la urbe de Qabatiya, en el norte del territorio palestino ocupado de Cisjordania y donde residía el palestino que el viernes mató a dos israelíes. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están actuando con contundencia contra los focos terroristas en la aldea de Qabatiya, de donde provino el terrorista asesino que perpetró el grave atentado del viernes, lo que ha conllevado el cierre total y el asedio de la ciudad", dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Vigilia ante la embajada israelí en Londres por la detención del médico gazatí Abu Safiya Varias personas hicieron este sábado una vigilia ante la embajada israelí en Londres, con motivo del aniversario de la detención por parte del Ejército de Israel del pediatra palestino Husam Abu Safiya, que se negó a abandonar el hospital que dirigía en la franja de Gaza. Los simpatizantes del médico decidieron mantener hoy silencio ante la legación israelí para apoyar al médico gazatí y recordar que cumplía con sus deberes humanitarios cuando fue detenido por Israel hace un año. La influyente Sarah Wilkinson, que lucha por la libertad y la justicia en Palestina, colgó un mensaje en su cuenta de la red X para pedir el respaldo hoy al médico detenido.