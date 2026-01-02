Petro informa que su Gobierno ha podido ubicar la zona del Pacífico donde fueron atacadas las últimas supuestas "narcolanchas" por EEUU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este viernes que la Marina de su país habría identificado la zona donde tuvo lugar el último ataque de Estados Unidos contra una supuesta "narcolancha" en aguas del Pacífico en la que tres tripulantes murieron y "el resto quedó viva porque se arrojaron al mar". El mensaje del jefe de Estado no solo ha sido dirigido a Washington. "Aviso a todos los gobiernos de la zona. Está parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas", hizo saber Petro a través de X, donde publicó un mapa con un punto en amarillo ubicado a unos 700 kilómetros de la costa. Esos "gobiernos de la zona" cercana al hecho serían México y Guatemala. La "información", añadió, fue "conseguida por nuestra fuerza naval que está dispuesta a colaborar".

La intervención de Petro en X fue otro modo de continuar su controversia con la administración de Donald Trump, reticente a arrojar luz sobre el lugar exacto de un hundimiento y aportar pruebas materiales de la relación de las pequeñas embarcaciones con el tráfico de drogas, desde que comenzaron los ataques en septiembre.

"Los narco-terroristas en el primer bote fueron asesinados en el primer bombardeo. Los restantes narco-terroristas abandonaron los otros dos botes: saltaron al mar y se distanciaron ante de los siguientes bombardeos en sus botes respectivos", había informado el Departamento de Guerra antes de que concluyera 2025.

Hasta el momento han perdido la vida más de 100 personas en los ataques, la mayoría en el Caribe sur, cerca del mar territorial venezolano. EEUU los justificado como parte de una "guerra" contra el narcotráfico al margen de las leyes internacionales que, en las últimas semanas ha incluido el "bloqueo tota" de los buques petroleros sancionados por Washington que entran o salen de Venezuela.