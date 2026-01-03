Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Explosiones en Venezuela, en directo: última hora y directo de la situación en el país

El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense tras registrarse numerosas explosiones en diferentes partes del país

Humo sobre la base de La Carlota, en Caracas, tras escucharse detonaciones durante la noche.

Humo sobre la base de La Carlota, en Caracas, tras escucharse detonaciones durante la noche. / AP

Redacción

Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon en la madrugada de este sábado en Caracas y otros puntos de Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

