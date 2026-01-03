Bases militares, puertos y aeropuertos: los objetivos atacados por EEUU durante su agresión contra Venezuela

Estados Unidos ha bombardeado este sábado bases militares e infraestructuras estratégicas en Venezuela, el inicio de una agresión militar que, según Donald Trump, se ha saldado con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Las primeras explosiones se registraron en torno a las 3.00 am hora local de Caracas, según informaron las agencias de noticias y los medios locales, y fueron acompañadas del sobrevuelo de aviones y helicópteros a baja altura. Grandes columnas de fuego rompieron el horizonte en la capital y sus inmediaciones. El Gobierno venezolano confirmó que los ataques no solo golpearon Caracas, sino también los estados colindantes de Miranda, La Guaira y Aragua.

Bases militares, puertos y aeropuertos, así como infraestructuras de telecomunicaciones y otros objetivos civiles fueron bombardeados en las primeras horas de la ofensiva, descrita por el presidente Trump como “un ataque a gran escala”. Todo ello con el aparente objetivo de neutralizar la respuesta militar venezolana, desde la movilización de fuerzas al despliegue de la aviación o las defensas antiaéreas, y cortar las líneas de suministro de la capital. Amén de propagar la confusión y el caos.

Instalaciones atacadas por EEUU en Venezuela Gráfico que muestra las instalaciones atacadas por EEUU en Venezuela.

Uno de los objetivos fue el Fuerte Tiuna, la mayor instalación militar del país, situada en el sur de Caracas, sede del Ministerio de Defensa y de la Comandancia General de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Tras las explosiones en el complejo, los habitantes de sus edificios residenciales se echaron a la calle para tratar de huir. Algunos a pie, otros en vehículos de toda índole, según informó la agencia EFE. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, confirmó el ataque contra Fuerte Tiuna, llevado a cabo — según explicó— mediante helicópteros de combate.

Bases aéreas

Otro de los puntos atacados habría sido la base aérea El Libertador, también conocida como Palo Negro, la más importante del país, que ha servido históricamente para apoyar las operaciones y la logística de la Fuerza Aérea Venezolana, según el portal especializado Defense Blog. Parte de su importancia se deriva de su ubicación central en la provincia de Aragua, que facilita la llegada de las aeronaves a otros puntos del país. También fueron atacadas la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, la principal base aérea de la capital, importante para coordinar la defensa aérea de Caracas, así como el aeropuerto civil de Higuerote, en el estado de Miranda. Algunas fuentes sostienen que en el pasado fue utilizado para albergar sistemas de defensa antiaérea de largo alcance.

Las autoridades venezolanas no han detallado hasta ahora los daños, aunque algunas informaciones apuntan a que se habrían atacado pistas de despegue, aeronaves estacionadas y zonas militares adyacentes.

'Puerto de Caracas'

En el puerto caribeño de La Guaira, situado unos 30 kilómetros al norte de Caracas, se registraron también fuertes explosiones. Varios vídeos muestran daños visibles en las instalaciones y al menos un barco en llamas. La Guaira es uno de los principales puertos comerciales y militares del país, muy relevante para el abastecimiento de la capital y el comercio exterior venezolano.

En los montes que circundan Caracas fue bombardeado el Cerro el Volcán, también conocido como ‘el cerro de las antenas’, por las infraestructuras críticas que alberga para las telecomunicaciones y las señales de radio y television. No hay constancia de que la television venezolana haya dejado de funcionar, aunque, de acuerdo con Reuters, se han registrado apagones eléctricos en algunas zonas del sur de Caracas.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó durante una comparecencia televisiva que los ataques estadounidenses han dejado víctimas, aunque no precisó cifras. “Víctimas inocentes han sido mortalmente heridas y otras asesinadas en este ataque terrorista criminal”, aseguro el fiscal tras pedir a la población que mantenga “la calma y la vigilancia”.