Sin presupuestos y anclada en el bloqueo político: así arranca Francia su año clave

Francia terminó 2025 como empezó: sin presupuestos y sin consenso político. Sin embargo, Emmanuel Macron ha prometido a los franceses que 2026 será un año "productivo", en el que garantizará que se completen varios proyectos importantes antes del final de su segundo mandato, que concluirá en 2027, tras 10 años en el poder.

A pesar de los propósitos, Macron gobierna bajo una impopularidad histórica y una Asamblea Nacional fragmentada, consecuencia de su fallida disolución en junio de 2024, lo que dificulta sacar adelante dichos "proyectos importantes". Un bloqueo político que, hasta ahora, ha hecho imposible la aprobación de los presupuestos de 2026, obligando al Gobierno a prorrogar los de 2025.

Durante su discurso navideño, el presidente francés afirmó que era "esencial" que el Gobierno y el Parlamento comenzarán a trabajar "en las primeras semanas de 2026" para "construir acuerdos" que permitan "dotar a la nación de un presupuesto". Una responsabilidad que recae sobre los hombros del primer ministro, Sébastien Lecornu, quien deberá iniciar cuanto antes las negociaciones con los grupos políticos para alcanzar un pacto presupuestario.

Todo ello a tan solo unos meses de las elecciones municipales, que se presentan como el test definitivo antes de las presidenciales de 2027, y en un contexto de deuda pública descontrolada que alcanzó el 117% del PIB.

Test antes de las presidenciales

Los comicios locales, que tendrán lugar el 15 y 22 de marzo de 2026, serán la última oportunidad para las fuerzas políticas de crear o romper dinámicas antes de la carrera hacia el Palacio del Elíseo.

En los últimos años, el foco se ha centrado en Reagrupación Nacional (RN) y La Francia Insumisa, partidos que han generado una gran polarización en el país. Aunque en 2020, la extrema derecha no logró romper su barrera a nivel local, manteniendo sus bastiones y tomando el control de Perpinyà, el joven Jordan Bardella cuenta con una importante popularidad en las encuestas que augura buenos resultados para el partido en estas elecciones municipales.

En el otro extremo, La Francia Insumisa confía en ganarle terreno a la extrema derecha de Le Pen, mientras que el Partido Socialista busca una nueva estrategia de reorientación tras romper con los insumisos este último año. Esta separación es vista por algunos con preocupación ante la fragilidad del Nuevo Frente Popular, el cordón sanitario creado en las elecciones legislativas de 2024 para frenar a la ultraderecha. Sin embargo, otros creen que podría ser una oportunidad para los socialistas de alcanzar nuevas alianzas y conservar el control de ciudades importantes como París o Marsella, pero también recuperar otras, como Metz.

La campaña electoral comenzó hace meses y ha estado marcada por la suspensión de la reforma de las pensiones, y por la amenaza de los ecologistas de no votar a favor del polémico texto presupuestario presentado por Lecornu. Unos presupuestos que también condicionan estas elecciones municipales, cuyo coste de cerca de 200 millones de euros no está incluido en la actual ley especial de prórroga presupuestaria, aprobada días antes de Navidad. De ahí la urgencia de encontrar un consenso para sacar adelante las cuentas de 2026.

Adiós a las redes sociales, bienvenido servicio militar

Este 2026 también estará marcado por otras prioridades centradas en los jóvenes. Macron insistió durante su discurso navideño en seguir trabajando en la ley de fin de vida, como "prometió hacer en 2022", que se encuentra a la espera de ser examinada por el Senado a partir del 20 de enero.

El presidente abordó el regreso del servicio militar voluntario, presentado hace unas semanas en Grenoble, y manifestó su intención de prohibir las redes sociales a los menores de 15 años, con el objetivo de "protegerles" de los peligros de las pantallas. Este proyecto de ley, que deberá debatirse a principios de año en la Asamblea Nacional, pretende prohibir cualquier red social que permita acceder a menores de 16 años. Una medida justificada por los riesgos que conllevan las pantallas y algunas redes sociales, como la exposición a contenidos inapropiados, el ciberacoso o los problemas de sueño que generan entre los jóvenes.

Además, este proyecto de ley también incluirá la prohibición de los teléfonos móviles en los institutos, como ya existe actualmente en las escuelas.

Calmar a los sindicatos y a las calles

En el país de la revolución, otro de los retos que enfrenta el Gobierno de Macron para este 2026, es calmar la tensión en las calles; la pérdida de poder adquisitivo de los franceses, el encarecimiento del coste de la vida, y el temor a nuevas reformas y recortes alimentan un clima cada vez más irrespirable.

Los sindicatos mantienen el pulso con el Gobierno ante una inflación persistente, los salarios estancados y la precariedad laboral. Ningún sector se salva del descontento; desde este lunes, los agricultores franceses vuelven a las carreteras con cortes y protestas frente a los ayuntamientos ante la precariedad del sector, la llegada del acuerdo con el Mercosur, y la última polémica relacionada con el sacrificio de decenas de animales contaminados por la dermatosis nodular.

Las manifestaciones se extienden al sector sanitario, donde los médicos privados también iniciarán el próximo 5 de enero una huelga indefinida para protestar contra los presupuestos de la seguridad social, aprobados el pasado 23 de diciembre, ya que consideran que estas políticas "pisotean" la profesión y ponen en peligro la libertad de ejercicio.