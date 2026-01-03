La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, pide una "prueba de vida" de Nicolás Maduro

¿Venezuela está acéfala? La vicepresidenta Delcy Rodríguez añadió mayor confusión al exigirle a Estados Unidos "una prueba de vida inmediata" de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Y añadió: "desconocemos el paradero" del mandatario y "la primera combatiente". Según Rodríguez, Washington "dio el paso en falso que Venezuela ha venido denunciando". El Ministro de Defensa de Venezuela, Vladímir Padrino López, calificó al mismo tiempo de "criminal agresión militar" los ataques norteamericanos contra objetivos en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira.

Padrino López es el "tercer hombre" del Gobierno, seguido de Diosdado Cabello, el ministro del Interior y Justicia, y Maduro. Su pronunciamiento tiene previsibilidad y a la vez se abre a la pregunta sobre el silencio del presidente, cuya captura fue anunciada por Donald Trump. "Frente a este ataque ruin y cobarde, que amenaza la paz y la estabilidad de la región, elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al Gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional", añadió el ministro y responsable de las estructuras castrenses.

El tono de esas palabras es el de un jefe de Estado. Padrino López se remitió a glosar el comunicado previo del Gobierno y sostuvo que "siguiendo las instrucciones" de Maduro, las Fuerzas Armadas han activado el despliegue de la defensa en todo el territorio. "La dignidad no se negocia y la patria es un valor supremo". Aseguró al mismo tiempo que el motivo de la "agresión" no es el narcotráfico sino los recursos naturales del país sudamericano. "Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país". Cabello se mostró luego con casco y chaleco antibalas. "Llamo a la calma. Hay que confiar en el liderazgo. Que nadie facilite las cosas al enemigo invasor y terrorista".

Mensaje previo

El Gobierno, previamente, había denunciado "ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles". Dijo además que "el pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular-militar-policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz". Venezuela, añade el comunicado, "se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia". Se ha implementado el "el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada".

La diplomacia a su vez elevará "las correspondientes denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General de dicha organización, la CELAC y el MNOAL, exigiendo la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense".

El mensaje institucional hace un llamado a la solidaridad internacional. "Ante cualquier circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas… es unidad, lucha, batalla y victoria". Las acciones militares de EEUU ponen a prueba no solo la eficacia del esquema el "bloque de combate" definido por Padrino López sino la misma unidad de las Fuerzas Armadas frente a un acontecimiento sin precedentes históricos en las relaciones de Estados Unidos con América Latina. El llamado a la "lucha armada" admite la posibilidad creciente de una pérdida territorial.

Los episodios de esta madrugada no hicieron más que ampliar la dimensión de un conflicto que comenzó a escalar en septiembre con el hundimiento de pequeñas embarcaciones en el Caribe sur, el despliegue de un inédito poder naval en esas aguas, y luego el "bloqueo total" de los barcos petroleros sancionados por EEUU que entren y salgan de los puertos venezolanos. El acontecimiento previo a los bombardeos de este sábado ha sido el ataque que había anunciado Trump contra el territorio venezolano antes de fin de año.