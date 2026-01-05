Luis Pérez Gil, experto en conflictos internacionales: "Trump ha convertido Venezuela en un protectorado de Estados Unidos"

¿Cuál es su análisis de lo que está pasando en los últimas horas en territorio venezolano?

Hace tiempo que asistimos a un deterioro del orden internacional vigente, lo que los anglosajones llaman el orden liberal o internacional basado en reglas. Eso se ha venido abajo. El secretario general de las Naciones Unidas, António Gutierres, no ha dejado de pedir respeto a la carta internacional de la ONU. Es curioso ver cómo los estados violan las normas y luego le echan la culpa a las Naciones Unidas argumentando que este organismo no funciona.

¿No será que Naciones Unidas destila en muchos conflictos cierta tibiesa, sobre todo, cuando Estados Unidos entra en acción?

Tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea son organizaciones creadas por estados y, por tanto, son ellos los que tratan de imponer sus intereses por encima de las normas. Hay cinco estados que están supercualificados [Francia, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos y China], que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, las grandes potencias que salieron victoriosas en la Segunda Guerra Mundial y que tienen derecho a veto.

¿Todo gira en torno a cinco potencias?

Sí, por eso cuando a Rusia no le interesa que se discuta su agresión a Ucrania ejerce el veto. En los próximos días veremos si Estados Unidos recurre al veto para nadie utilice el recurso de las Naciones Unidas para criticar su acción en territorio venezolano. ¿Eso quiere decir que la ONU no funciona? Esa es una idea que yo no comparto porque ese alineamiento entre esos cinco estados supercualificados es lo que ha provocado que no se haya producido una guerra entre dos superpotencias desde 1945. Ellos son los que crean el derecho internacional. Por eso cuando se ponen de acuerdo y toman una decisión eso se cumple a raja tabla.

Luis Gil Pérez / E. D.

"En los próximos días veremos si Estados Unidos recurre al veto para nadie utilice el recurso de las Naciones Unidas para criticar su acción en territorio venezolano"

¿Una especie de gran 'lobby' internacional?

Un ejemplo de lo que le estoy diciendo ocurrió en la Guerra de Irak con la resolución 678 de expulsión de Irak de Kuwait o las sanciones contra Corea del Norte, pero cuando no adoptan una resolución siguen funcionando porque ellos no van a aplicar una norma contra una gran potencia. Siempre tiro de este ejemplo para que se pueda entender de una manera más sencilla. ¿A alguien se le ha ocurrido, desde febrero de 2024, de desproveer a Rusia de su derecho a veto de su participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? A nadie, todos se han quedado quietos...

¿Como hay que entender esta injerencia estadounidense en territorio venezolano?

Al margen de que el presidente Maduro pueda ser la persona más abyecta del mundo, esto sólo puede explicarse a partir de un acto de agresión internacional. La actuación de Estados Unidos es ilegal si nos atenemos al derecho internacional y Trump lo sabe. El presidente estadounidense ha violado los siete apartados del artículo dos de la carta de las Naciones Unidas.

"Al margen de que el presidente Maduro pueda ser la persona más abyecta del mundo, esto sólo puede explicarse a partir de un acto de agresión internacional"

¿A qué hace referencia ese artículo dos?

Hace referencia a injerencias en los asuntos internos de un país, de la resolución pacífica de los conflictos, del no uso de la fuerza, de que cada Estado tiene por derecho a establecer el sistema político que crea más conveniente... No hay ninguna norma de derecho internacional en el Consejo de Seguridad de la ONU que avale la actuación de Estados Unidos contra Venezuela.

¿Esta maniobra se parece mucho con la ‘Operación Causa Justa’, desarrollada en diciembre de 1989, cuando los americanos invadieron a Panamá y se llevaron al general Noriega?

Pero esa es la parte material, no la jurídica. Episodios como este se han repetido a lo largo de la historia. En el otro bando, por ejemplo, los soviéticos invadieron en 1968 Checoslovaquia en el marco de la Operación Danubio o en diciembre del año 1979 cuando las fuerzas especiales rusas asaltan el palacio del presidente de Afganistán y matan al presidente. ¿Quiénes ejecutan este tipo de planes? Las grandes potencias. La pregunta sería ¿Por qué Estados Unidos planifica este tipo de acciones por encima de las leyes de derecho internacional? Porque tiene el poder para hacerlo. Esos cinco superestados que controlan la ONU fuerzan las normas cuando no le favorecen y optan por esta vía. Esta no ha sido una operación tan limpia como están diciendo porque se está hablandp de unas 40 muertes, pero ha servicio para secuestrar al presidente de un país soberano y, sobre todo, para de Donald Trump convierta a Venezuela en un protectorado maniatado y sometido a su voluntad.

¿Estas operaciones no se planifican de la noche a la mañana?

No, se proyectan durante muchos años. Trump ya hablaba en su primer mandato de una intervención militar en Venezuela. Tener el Ejército más desplegable del mundo significa que en cuanto alguien da la orden de atacar se pone en marcha toda la maquinaria militar.

¿Y necesita de una complicidad interna?

Todos los estados recurren a sus servicios de inteligencia para obtener la mayor cantidad de información posible de un enemigo. Utilizan medios humanos, como los espías, pero también técnicos para interceptar las comunicaciones: nadie se mueve hoy sin llevar un móvil en su bolsillo. Podemos jugar con la idea de que sobre la mesa había una gran recompensa y que se contó con la colaboración de personas próximas al régimen, que es algo que tendrán que explicar los historiadores en sus ensayos, pero aquí lo único cierto es que todos los aparatos que tenemos a nuestro alrededor son rastreables. Esto no deja de ser una intervención armada en contra de un país soberano que acaba con el secuestro de un presidente y con la aplicación de unas medidas que vulneran el derecho internacional.

¿Qué puede pasar en Venezuela a corto plazo?

La deriva de esta intervención va a provocar dos escenarios distintos. Uno interno, que ya se está dando en las calles, y otro que tiene que ver con el hecho de que Trump ha convertido Venezuela en un protectorado militar. Un protectorado es un sujeto de derecho internacional que carece de la capacidad de obrar a nivel mundial porque otro estado tomas las decisiones por él. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Inglaterra con Egipto durante muchos años, concretamente, a finales del siglo XIX e inicio del XX. Marco Rubio [político y diplomático conservador estadounidense] lo que ha dicho es que «nosotros o el presidente Trump va a tomar las decisiones para desarrollar la vida política y social de Venezuela». Estados Unidos está envalentonado y quiere más: Groenlandia continúa en su punto de mira hace años.