Crisis en Venezuela
Trump dice que Cuba está "a punto de caer" sin el petróleo venezolano
El presidente de EEUU afirma que la economía de la isla está en la ruina y no será necesaria una intervención
EFE
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el domingo que Cuba está "a punto de caer" y apuntó que su economía está en la ruina y además ahora no tendrá acceso al petróleo venezolano. "Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano", aseguró el mandatario estadounidense."Muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros", añadió.
En sus declaraciones, realizadas desde el avión presidencial Air Force One, Trump consideró que, ante la mala situación económica en la isla, no sería necesaria una operación en Cuba similar a la que capturó ayer en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro."No creo que necesitemos ninguna acción", aseguró Trump.
El presidente estadounidense aseguró hoy a su vez que "muchos cubanos" fallecieron el sábado tratando de proteger a Maduro en Caracas.
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, evitóen una entrevista televisada dar una respuesta clara sobre la isla y se limitó a decir que "el Gobierno cubano es un gran problema".
"No voy a hablarles ahora sobre cuáles serán nuestros próximos pasos ni nuestras políticas al respecto. Pero creo que no es ningún secreto que no somos precisamente admiradores del régimen cubano", dijo a NBC News el político cubano estadounidense.
- Las tres claves del éxito de Santagloria en Plasencia: ubicación, atención y gran variedad de productos
- Encontrados en Plasencia el perro Goyo y el vehículo robado el viernes en Cáceres
- El centro de Mérida ganará un nuevo espacio verde con el derribo de un edificio
- Cáceres repite lleno en la plaza Mayor de Cáceres para disfrutar de un nuevo videomapping navideño
- Décima condena por estafa a un hombre tras vender falsamente dos contenedores isotérmicos en Mérida
- Extremadura estrena en 2026 deducciones al IRPF con ahorros de hasta 2.000 euros
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
- Le roban un coche en pleno centro de Cáceres y se llevan a Goyo, el perro que estaba dentro