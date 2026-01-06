El bar incendiado en los Alpes suizos no había sido sometido a ninguna inspección en los últimos cinco años

La seguridad del bar de la localidad alpina de Crans-Montana donde se produjo el trágico incendio en Nochevieja no había sido sometido a ninguna inspección de seguridad en los últimos cinco años, según ha confirmado este martes el alcalde de la comuna afectada.

En una conferencia de prensa, el alcalde Nicolas Féraud reconoció que no tiene una explicación del incumplimiento de las normas vigentes, que establecen un control anual de la seguridad de los establecimientos públicos.

El alcalde ha explicado que la legislación, sin embargo, no obliga a que en los controles de seguridad se revisen los materiales utilizados en las instalaciones de establecimientos públicos como el bar Le Constelattion de Crans-Montana. La investigación apunta a la espuma insorizante utilizada en el techo como la causante de que el fuego iniciado por unas bengalas colocadas en botellas de champán se propagara en cuestión de segundos provocando 40 muertos y 118 heridos, 80 de ellos de gravedad.

Aforo para 200 personas

Las autoridades municipales también han explicado este martes que Le Constellation tenía capacidad para 100 personas en la planta del sótano donde se arrancó el incendio, y otras 100 en la terraza cubierta, pero desconocen si en el momento de la tragedia se había superado ese aforo.

Numerosos testigos han indicado que cuando se declaró el incendio afuera había una larga cola de jóvenes esperando para entrar al local.