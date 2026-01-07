Costa: "La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza"

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha salido en defensa de Dinamarca y Groenlandia este miércoles insistiendo en que el futuro de la isla solo lo puede decidir su pueblo y la Unión Europea no tolerará violaciones del derecho internacional, después de que Estados Unidos haya renovado sus amenazas de tomar el territorio danés.

"La Unión Europea no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza", ha dicho Costa durante un discurso durante la ceremonia de apertura de la presidencia chipriota del Consejo, que acaba de arrancar. El portugués ha criticado así tanto las amenazas contra el territorio bajo control danés, como, de forma velada, la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Costa ha reiterado "el apoyo y la solidaridad" del bloque con los gobiernos danés y groenlandés, en plena escalada de tensión con Estados Unidos. "Groenlandia pertenece a su pueblo" y sólo a Dinamarca y al gobierno de la propia isla les corresponde decidir sobre su futuro, ha dicho el portugués. La administración del presidente Donald Trump estaría explorando diferentes vías para tomar el control del territorio, que pertenece a la Unión Europea y está cubierto por el paraguas de seguridad de la OTAN.

Después de que la administración de Trump haya dado a entender que no descarta la vía militar, el presidente del Consejo Europeo ha ido todavía un paso más allá. Costa ha advertido que "los europeos, hemos aprendido de nuestra propia historia que el unilateralismo es una vía rápida hacia el conflicto, la violencia y la inestabilidad".

Defensa del multilateralismo

El presidente del Consejo Europeo ha vuelto a ser la voz más dura contra el gobierno de Trump. En su discurso, Costa ha asegurado que Chipre asume la presidencia "en un momento muy difícil, cuando el orden internacional basado en normas se encuentra bajo ataque, socavando el multilateralismo, el comercio justo y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas".

Aunque en ningún momento ha apuntado directamente a Estados Unidos, a nadie se le escapa que bajo la administración de Trump, Washington ha puesto en cuestión la cooperación multilateral, poniendo en cuestión el orden mundial y el derecho internacional. La guerra comercial iniciada por el republicano hace poco menos de un año ha sido un dolor de cabeza para los europeos, lastrando la economía comunitaria.

Costa ha destacado al mismo tiempo la importancia, en este contexto, de que los europeos se aferren a una visión del mundo que parece cada día más cuestionada. “Europa no es solo una referencia geográfica; es una comunidad de valores. Nuestra fuerza colectiva se basa en una economía próspera y una mayor inversión en defensa. Sí", ha dicho el portugués, "pero, sobre todo, depende de la coherencia con la que defendamos esos valores".

Lo cierto es que las amenazas contra Groenlandia y la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro han vuelto a poner en evidencia las debilidades europeas en política exterior del bloque. Los europeos tardaron casi cuarenta y ocho horas en emitir un tibio comunicado sobre la operación de la Casa Blanca en territorio venezolano, que ni siquiera cuenta con el respaldo de los Veintisiete, al desmarcarse Hungría.

En el caso de Groenlandia, aunque en líneas generales a nadie le gustan las maniobras de Trump en territorio europeo, solo un tercio de los países del bloque han salido en defensa de Dinamarca en las últimas horas. El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha asegurado que trabaja con sus homólogos europeos en un plan para dar respuesta a la intimidación de Estados Unidos, en la forma que sea.