Estados Unidos
Trump dice que el presupuesto militar de EEUU para 2027 debería crecer un 50% más
Alcanzaría los 1,5 billones de dólares, un máximo histórico que el republicano considera que puede financiarse gracias a los aranceles
EFE
El presidente de EEUU, Donald Trumpdijo este miércoles que ha determinado que el presupuesto militar del país para 2027 debería incrementarse en un 50 % hasta alcanzar 1,5 billones de dólares, un máximo histórico que el republicano considera que puede financiarse gracias a los aranceles.
En una publicación de Truth Social, Trump aseguró que este presupuesto, que logrará construir el "sueño militar" del país, será financiado por medio de los aranceles impuestos a otros países.
El que será el presupuesto más alto en historia de las fuerzas armadas de Estados Unidos fue aprobado tras una "larga y difícil serie de negociaciones con senadores, secretarios y otros representantes políticos", aseguró el mandatario.
Para el año fiscal 2026, el financiamiento total de la defensa nacional de Estados Unidos se sitúa en torno a los 900-905 millones de dólares bajo la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) ya promulgada, mientras que el presupuesto más amplio de defensa nacional se espera que supere ligeramente el billón de dólares.
En 2027, las señales de planificación apuntan a un orden de magnitud similar, aunque de momento se trata de una proyección y no de una cifra aprobada.
El gasto militar anunciado por Trump superaría por más de 1,2 billones de dólares el presupuesto del segundo país que más invierte en el rubro, China, cuyo presupuesto militar ronda entre los 230.000 y 250.000 millones de dólares, según estimaciones internacionales.
En términos comparativos, el gasto militar de EE.UU. será seis veces más grande que el de China, consolidando una brecha sin precedentes entre la primera y la segunda potencia militar del mundo.
