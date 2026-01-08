"Han matado a la agricultura": Los agricultores franceses invaden París con sus tractores para protestar contra el Mercosur

Los agricultores franceses vuelven a invadir París con sus tractores. Han pasado exactamente dos años del estallido de los chalecos verdes, como les bautizaron en el país, que duró varias semanas. Desde entonces, los campesinos no han dejado de protestar por la inacción del Gobierno: “Muchas palabras y pocas acciones”, denunciaba Laurent, un joven agricultor presente en las protestas, que insistía en que la burocracia y el acuerdo de libre comercio con el Mercosur son la tumba de un sector que lleva años "maltratado". "Demasiadas leyes y demasiadas reglamentaciones han acabado matando a la agricultura francesa", criticaba el responsable de la Coordinación Rural, Bertrand Venteau.

"El Mercosur es un hecho consumado", afirmó Venteau, quien criticó que los agricultores "no fueron consultados" sobre el acuerdo de libre comercio entre la UE y Sudamérica. Una vez más, y a pesar de las restricciones por el temporal, más de cien tractores se han convertido en la atracción para los turistas que paseaban este jueves por la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo o la Asamblea Nacional. Los agricultores volvieron a mostrar su cólera talando árboles protegidos y bloqueando con ellos algunas calles de varios distritos de la capital. Un hecho que no ha sentado nada bien a la alcaldesa socialista, Anne Hidalgo, que declaró consternada que la ira no justifica semejante acto. "La ira y el derecho a protestar no justifican semejante acto. La naturaleza tiene sus derechos. Amamos nuestros árboles, un patrimonio común de los parisinos, y los protegemos", denunció Hidalgo.

Ante el miedo de que escale la tensión y las protestas se enquisten, la ministra de agricultura, Annie Genevard, llamó a la "calma" aunque reconoció las demandas "legítimas".

Al otro lado de la ciudad, cientos de agricultores se concretaban frente a la Asamblea Nacional entonando la marsellesa." Lo que realmente nos gustaría es tener un encuentro con la presidenta de la Asamblea Nacional y el presidente del Senado", insistió Venteau.

Ante la presión, la presidenta del parlamento francés, Yael Braun-Pivet quiso reencontrarse con los agricultores a las puertas de la Asamblea, sin embargo, la tensión era tal que fue recibida entre gritos y abucheos. El equipo de seguridad de la presidenta intentó protegerla ante el miedo del lanzamiento de proyectiles, y el acercamiento para entablar conversaciones no duró mucho tiempo. "Es normal que la cólera hable", expresó la presidenta. Braun-Pivet no tira la toalla, y este jueves a las 14.00 horas está previsto que se reúna con los líderes sindicales agrícolas.

Agricultores detenidos

Desde primera hora de la mañana y bajo un manto de niebla que teñía toda la capital francesa, los agricultores iniciaron las primeras acciones de bloqueo que provocaron varias detenciones, en particular por negarse a acatar las órdenes policiales, según confirmaron fuentes policiales a varios medios franceses.

Los prefectos han recibido instrucciones firmes desde hace días de no tolerar cualquier acción de bloqueo y en caso de que suceda, "incautar los tractores". El Gobierno "no permitirá los bloqueos", advirtió este jueves la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, para los micrófonos de 'FranceInfo'. "Bloquear parcialmente la A13, como ha ocurrido esta mañana, o intentar llegar ante la Asamblea Nacional con toda la simbología que conlleva, es, una vez más, ilegal. Por lo tanto, el ministro del Interior no lo permitirá", insistió.

No solo en París, en otros puntos de Francia también empiezan a multiplicarse las manifestaciones, como en Toulouse (suroeste), donde los agricultores lograron levantar una decena de barricadas en las principales carreteras alrededor de la ciudad.

Ya hay fecha para la firma del polémico acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur. El 12 de enero se "venderá la agricultura europea a América latina", denuncian los agricultores franceses.

Las medidas compensatorias anunciadas por el Gobierno francés no logran tranquilizar a un sector debilitado por las múltiples crisis; como los efectos del cambio climático, la reciente epidemia de dermatosis nodular contagiosa en el ganado bovino, que obligó a sacrificar los rebaños, o el elevado precio de los fertilizantes.