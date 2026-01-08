Relaciones internacionales
Ayuso y Milei abordan la actualidad internacional en una reunión en Argentina "de carácter personal"
La reunión se produce en un contexto internacional marcado por la detención de Maduro
EP
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Argentina, Javier Milei, se han reunido este jueves en la Casa Rosada en Buenos Aires, sede oficial de la Presidencia, y han abordado la actualidad internacional en una visita "de carácter personal".
Según han informado desde el Gobierno autonómico, el encuentro incide en "las buenas relaciones" que mantienen los dos dirigentes desde hace años. En la reunión han tratado distintos asuntos de actualidad internacional y, sobre todo, "el deseo conjunto de mantener la colaboración institucional, económica y social entre Argentina y la Comunidad de Madrid", han señalado.
La reunión se ha producido en un contexto internacional marcado por la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras la intervención de Estados Unidos en Caracas.
La dirigente autonómica ya se reunió el pasado junio con Milei durante la visita del presidente argentino a España en el foro Madrid Economic Forum. En su visita, Milei cargó contra el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, al que calificó de "bandido local" y se reunió también con el líder de Vox, Santiago Abascal, y el líder opositor venezolano Edmundo González.
Además, en 2024 la presidenta entregó a Milei, en la Real Casa de Correos, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y alabó su "firmeza y coraje".
