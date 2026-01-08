Cumbre en el Vaticano
El Papa reclama a los cardenales "no promover sus agendas personales" en la primera gran cumbre de su pontificado
León XIV pide unidad y colaboración a los alrededor de 170 cardenales reunidos en el Vaticano en la segunda y última jornada de la reunión
Los Papas suelen usar las homilías de las grandes reuniones para enviar mensajes a su ejército. León XIV no se está demostrando diferente en esto. En su discurso de apertura de la segunda y última jornada de la cumbre que ha convocado, el pontífice peruano-estadounidense ha pedido a los alrededor de 170 cardenales reunidos en el Vaticano de "no promover sus agendas personales o de grupo".
"Todos nos hemos detenido para estar aquí, hemos suspendido un tiempo nuestras actividades, renunciado a compromisos incluso importantes, para discernir juntos lo que el Señor nos pide", ha empezado diciendo el Papa durante la misa matutina con los purpurados en la basílica de San Pedro. Luego, hablando ante los llamados príncipes de la Iglesia —a menudo envueltos en disputas y divisiones por las diferencias entre el sector conservador y el progresista—, León ha hecho un llamamiento a la colaboración y a la unidad en este inicio de nueva fase de su pontificado.
Un mundo revuelto
El objetivo del consistorio convocado, ha afirmado, es "escucharnos en persona y hacernos voz, a través del intercambio, de todos aquellos que el Señor ha confiado a nuestra solicitud de Pastores, en las más diversas partes del mundo". Todo ello en "un mundo en el que la saciedad y el hambre, la abundancia y la miseria, la lucha por la supervivencia y el desesperado vacío existencial siguen dividiendo e hiriendo a las personas, a las naciones y a las comunidades", ha precisado.
Las reuniones de purpurados continuarán durante todo el día de hoy, siendo presididas en la mañana por el cardenal portugués José Tolentino de Mendonça, y en la tarde por el filipino Luis Antonio Tagle. Al finalizar los trabajos, en torno a las siete de la noche, está prevista una rueda de prensa en el Vaticano en la que se presentarán las conclusiones de la reunión.
