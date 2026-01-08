Parlamento venezolano
Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos nacionales y también extranjeros
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, asegura que es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" en el país
EFE
Caracas
El presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra-, como un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" en el país.
