España - Estados Unidos
Albares discute con Marco Rubio la situación en Venezuela tras el ataque de EE.UU.
La conversación ha durado alrededor de media hora
EFE
El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abordaron este viernes la situación que atraviesa Venezuela, en su primer contacto oficial tras el ataque estadounidense a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.
Albares informó de la conversación con Rubio en un mensaje en la red social X, en el que ratificó el compromiso de España con el pueblo venezolano en esta "nueva etapa".
La conversación, confirmada a EFE por fuentes diplomáticas y avanzada por el diario El País, duró alrededor de media hora y, además de abordar la situación en Venezuela, trató también la guerra en Ucrania y la crisis en Gaza.
La llamada tuvo lugar tras el primer gesto del Gobierno venezolano que ahora lidera Delcy Rodríguez, y que el jueves liberó a un grupo de presos venezolanos y extranjeros, entre ellos cinco españoles que hoy llegaron al aeropuerto de Madrid.
"Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza", declaró Albares a EFE, quien decidió apostar por la discreción al ser preguntado por el resto de españoles que siguen en prisión tras la salida de los cinco primeros.
El ministro considera que la excarcelación de presos es un "paso positivo para la nueva etapa" del país y confía en que siga habiendo más pasos en esa dirección; no descarta que haya más liberaciones y tiene en mente el nombre de un preso en concreto "con muchas opciones de que pueda ser liberado".
