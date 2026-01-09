Edmundo González habla por teléfono con Pedro Sánchez y reclama la liberación de todos los presos políticos

El candidato de la oposición en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, Edmundo González, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha abogado por la liberación de todos los presos políticos en el país sudamericano.

La conversación de Sánchez y González se produce después de la liberación y llegada a España de cinco ciudadanos nacionales que habían sido encarcelados en Venezuela por motivos políticos, en la que jugó un papel decisivo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, según afirmó el presidente de la Asamblea Nacional, el dirigente chavista Jorge Rodríguez.

En la conversación --que duró 17 minutos según desveló el propio González en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press-- manifestó que "la libertad de los presos políticos no puede ser selectiva y además debe ser verificada".

"La comunidad internacional -y España en particular- conoce bien la diferencia entre gestos tácticos y compromisos reales con la democracia y el Estado de derecho", ha reprochado a continuación, haciendo hincapié en que Venezuela necesita una transición "real".

Para que esto se produzca, considera que debe haber "libertad para todos los presos políticos, fin de la persecución, desarme de grupos paraestatales y respeto a la voluntad popular manifestada el 28 de julio", en unas elecciones en las que el propio González resultó vencedor sobre Nicolás Maduro, según defiende la oposición.

Edmundo González, que se encuentra exiliado en Madrid desde 2024, es considerado presidente electo de Venezuela por algunos gobiernos, aunque España no le otorga ese estatus. El pasado sábado ya mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Exteriores José Manuel Albares.

El Gobierno de España, por el contrario, aún no ha mantenido ningún contacto con el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez, quien ha asumido el liderazgo del país después de la operación armada de Estados Unidos que se saldó con la captura de Nicolás Maduro, y su traslado a Nueva York para ser juzgado delitos de narcoterrorismo.